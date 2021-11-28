Возвращаясь в пятницу, 26 ноября, с работы, вечером, уже в сумраке, увидел впереди что-то темное, странное. Живя по улице Топоркова, можно привыкнуть что жители выставляют напротив домов мешки с мусором. Но мусор у нас вывозят по вторникам и четвергам. Подойдя поближе, разглядел - лежит человек возле ограждения, отделяющего проезжую часть от тротуара.

Проверил пульс - живой. Сколько он там лежит? Не знаю. Но зима. Замерзнет ведь. Надо вызывать полицию. Пусть заберут, хотя бы в центр адаптации и интоксикации.

Набираю 102. Попадаю в областной ДЧС. Вопрос - почему? Говорю - мне в Рудный надо, в полицию. "Звоните через девятку. 9102". Нигде не видел информации, что в Рудном полицию нужно вызывать особым способом - через девятку. Везде нас призывают звонить просто 102.

Раньше у меня был подобный опыт с пожарными. Проезжая в автобусе, увидел разгорающуюся траву на пустыре. Ну, как неравнодушный гражданин, набираю 101. Попадаю… правильно - в Костанай. И снова созвоны-дозвоны. Пока меня переключили на местную пожарную станцию, пришлось перезванивать трижды.

В случае с полицией – так же. Поначалу не разобрал, что ответил мне голос. Перезваниваю снова 102.

- Я же вам сказал – звоните через девятку! – ответил голос с ноткой раздражения.

Хорошо. Звоню 9-102. Ответила девушка.

- Тут, по улице Топоркова, человек лежит. По-видимому пьяный, не реагирует. Проверьте. Заберите. Замерзнет ведь.

- Хорошо. Сотрудники проверят.

Решил подождать. Машина приехала через 10 минут. Холодно. Подошли, проверили, пытаются растолкать. Взяли по-видимому нашатырный спирт, на ватку. Не реагирует. Пытаются впрыснуть нашатыря прямо в нос. Не реагирует.

Обращаются ко мне:

- А почему вы не вызвали скорую? Может быть, человеку плохо? Замерзнет же! Давайте, звоните в скорую!

Мне показалась несколько странной их просьба. Почему бы им самим, по внутренним каналам не созвониться? Звоню. Снова здорово! Так же набираю номер 103. И попадаю снова в ДЧС. Мне, говорю скорая нужна в Рудном.

- Звоните через девятку! 9-103.

Интересно получается. Ни 102 ни 103 в Рудном не вызвать по-быстрому. А если человеку очень плохо или он находится в трудных обстоятельствах? Ведь экстренные службы можно вызвать и с заблокированного телефона, но не через девятку. А именно через 101, 102, 103, 104, 112. Непонятно, почему в Рудном особые коды, о которых нет нигде предупреждения!

- Ожидайте, - ответили в скорой. - Я направлю машину. Сотрудники полиции там? Они на маячках стоят? Хорошо, это поможет нам вас быстро отыскать.

Ждем скорую! Проходит десять минут. Мимо проезжает машина скорой помощи. Не к нам. Улица Топрокова хорошо просматривается почти полностью от края до края. В темноте хорошо видно проблесковые маячки. Мимо проезжает еще один экипаж полиции. Через несколько минут еще один. Сколько их проехало за всё время? По улице движется большой транспортный поток. За всё время, пока я ждал полицию и скорую, ни одна проезжающая машина не заинтересовалась происходящим. Как и проходившие мимо люди.

Перезваниваю:

- Девушка, десять минут назад я вызывал машину, на улицу Топоркова. Человеку плохо. Замерзает.

- Так, сейчас посмотрю в журнале. И потороплю машину. На эту улицу три вызова.

Пьяный человек, замерзающий на улице, не вызывает столько теплых чувств, как замерзающая собачка или котик на остановке. О них бы написали в инстаграм. Организовали помощь или сбор на лечение и операцию в Челябинске. Но это всего лишь алкаш. Которому не плохо, а так хорошо, что он потерял связь с реальным миром и отправился в астральное путешествие….

Полицейские все время рядом. По очереди бегают греться в машину. У меня начинают подмерзать ноги. Ждем. Ко мне направляется сотрудник:

- Позвоните, пожалуйста, еще раз. Замерзнет ведь!

Однако почему-то не грузят в свою машину и не везут сами хоть в больницу, хоть в центр адаптации. Возможно, не хотят заполнять какие-то бланки или отчеты. Пусть с ним разбираются в скорой. А вдруг после него еще машину мыть придется? Я не знаю, какие мысли у полицейских или на станции скорой помощи. Я стою и жду.

Звоню в скорую третий раз. Прошло уже 40 минут с момента моего первого звонка на номер 102. Полчаса, как на место прибыли сотрудники полиции.

- Девушка, где скорая, уже ждем полчаса? Замерзнет человек. Ведь неизвестно, сколько он лежал до того, как я начал звонить!

- А что я поделаю, машин нет?! Все бригады заняты. Как освободятся – направлю к вам.

Машин нет. Так знакомо прозвучало. В городе, когда вызываешь такси, это обычный ответ. Но я же не такси вызываю! За 40 минут наш город можно пешком пройти из одного конца в другой!

Подъехала машина. Немного повозились. Достали носилки загрузили. Когда грузили, смотрю - подбегает сосед, поинтересоваться, что за скорая, и что за движение. До этого видно было, как он вернулся с работы и зашел в дом, не обращая внимание на происходящее.

Николай Зиновьев написал стихотворение:

А я видел, как били «бомжа» /За кольцо колбасы. Били долго. /Били с толком его, не спеша, /С беспощадной улыбкой - Как волка. /Он пытался им туфли кусать, /Под прилавок хотел закатиться. /И никто не посмел заступиться, /Только я вот — решил написать…

И пусть эта ситуация не совсем похожа на ту, которую описал Зиновьев, но последние строки стихотворения пришли мне на память. И никто не посмел заступиться…

Возможно, в темноте плохо видно. Возможно. Но я ведь увидел. У людей свои дела, свои заботы. У экстренных служб много работы. К экипажу полиции вопросов не много. Они приехали, остались, обещали разобраться. Могли сделать больше – уверен, что да. И скорая приехала, когда смогла.

Вопрос - почему так не просто вызвать экстренную службу в Рудном. При обращении в полицию записали мои Ф.И.О., год рождения, адрес проживания. Как эти данные помогут спасти жизнь человека? Не знаю.

Надеюсь, у человека все будет хорошо. Обойдется без обморожений. И может быть, сделает выводы. Надеюсь.

Надеюсь что люди, прочитавшие это, примут к сведению, что в Рудном нужно набирать девятку перед вызовом экстренных служб. Надеюсь, что люди будут более бдительны и отзывчивы и кто-то неравнодушный, увидев замерзающего человека, так же вызовет скорою. И дождется, пока человеку не окажут помощь. Очень надеюсь.

Только я вот решил написать…

Берегите себя! Вместе изменим жизнь к лучшему!