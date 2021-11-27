Как узнать снята ли машина с учета?
Ирина Джиоева
В Казахстане более 88 тысяч машин, имеющих российские номера, оказались вне закона. Владельцев штрафуют, а их автомобили забирают на штрафстоянку. Водители просят казахстанские власти либо снизить цены на регистрацию машин, либо оставить их автомобили в покое. Что делать хозяевам авто с российским учетом в Казахстане, возможна ли амнистия машин и как проверить рос учет, узнаете из нашего материала.
В чем плюсы покупки автомобилей с российскими номерами
Российские машины привлекают граждан Казахстана прежде всего ценой. Например, машина, которая стоит в РФ 5 миллионов тенге, в Казахстане обойдется в 10 миллионов. То есть вдвое дороже.
Авто приобретают без снятия с учета в России, поскольку теперь данная процедура по российским законам не требуется для продажи. Новый собственник должен сам пройти перерегистрацию машины в ГИБДД по истечении десяти суток с момента покупки. Однако авто в это время пересекает границу, но и в Казахстане на учет не ставится.
Причина в том, что для легализации ввезенного из России автомобиля в Казахстане требуется уплатить утилизационный сбор и первичную регистрацию, стоимость которых неподъемна для рядового гражданина и превышает раза в три стоимость самой машины.
Российские собственники, продавшие свои машины гражданам Казахстана, проверяют, числится ли еще машина на них, и, если видят, что новый владелец не прошел перерегистрацию, снимают ее с учета, чтобы не платить транспортный налог.
Таким образом, автомобили, ввезенные из РФ, оказываются вне закона. Они не состоят на учете ни в России, ни в Казахстане.
Почему машины с российской регистрацией увозят на штрафстоянки
Казахстанские власти устроили облавы на авто с российскими номерами. Так как они не состоят на учете, не числятся в базах, то могут безнаказанно совершать нарушения ПДД. Подобный рейд не так давно был проведен российской автоинспекцией в отношении машин с иностранными номерами, и это, по мнению экспертов, ответный ход от страны-соседа.
Составление протоколов осуществляется по статье 590 ч. 2 КоАП РК, за управление ТС без государственных регистрационных знаков. Если полиция считает нужным, она забирает автомобиль на штрафстоянку.
Серик Тусулов, являющийся председателем Комитета административной полиции Республики Казахстан заявил, что в республике свыше 88 тысяч авто имеют российскую регистрацию, но при этом ездят по Казахстану и сняты с учета в МВД РФ. Регистрацию в Казахстане они так и не прошли. Из них свыше 600 авто числятся в розыске на территории России. 200 из них уже найдены, по остальным ведутся оперативные мероприятия.
Власти Казахстана требуют, чтобы была произведена регистрация российских авто в Казахстане. Никто не собирается лишать владельцев машин, но если будут на то причины – их изымут и отправят на штрафстоянку. Хотите ездить – оформите документы должным образом.
Однако регистрация подобного авто стоит недешево, и бедные владельцы вышли на митинги, осознавая безвыходность своего положения. Митинги прошли в Нур-Султане, Костанае, Уральске, Актобе, Семее. Водители просят сделать регистрацию автомобилей доступной для бюджета рядовых граждан либо объявить амнистию для машин с российским учетом.
Рядом с центром обслуживания населения города Нур-Султана 8 ноября состоялось собрание автовладельцев. Десятки обладателей машин с российскими номерами призывали местную власть прекратить оказывать давление на своих граждан.
Один из столичных жителей, Бекжан Батырбеков пояснил, что владельцами машин с российскими номерами являются обычные люди. И вместо того, чтобы давить на них, власть должна найти иные пути решения проблемы.
Также Батырбеков пояснил, что для того, чтобы зарегистрировать в Казахстане автомобиль, купленный в России, нужно три-четыре миллиона тенге. За эти деньги можно приобрести еще одну машину.
Кроме того, забрать свое авто со штрафстоянки вправе только его собственник. Но казахстанцы оформляют сделки по приобретению автомобиля, не подписывая договор купли-продажи. Они отдают деньги за машину, а на руки от продавца получают генеральную доверенность.
Таким образом, не являясь полноправными собственниками, забрать свои машины они не могут.
Чем государство объясняет дорогую первичную регистрацию и утильсбор
Для регистрации автомобиля, ввезенного из-за рубежа, требуется уплата утилизационного сбора. Россияне платят 5,2 тысячи рублей, если машине более трех лет, а казахстанцы за машину, объем двигателя которой менее двух литров, отдают 155 тысяч рублей (928 тыс. тенге). При двигателе более трех литров, утильсбор будет уже около 567 тысяч рублей.
Власти Казахстана объясняют такую «космическую» стоимость утилизации необходимостью поддерживать их национальный автопром. Но нужно ли это делать за счет собственных граждан?
Вот население и вынуждено ехать в соседние страны такие, как Россия и Армения, и приобретать машины там по доступным ценам. Эти автомобили нужны людям не только для личного пользования. Для кого-то они – средство выживания, способ заработать хоть как-то на жизнь. Местный автопарк не обновляется, а легальный ввоз машин из-за рубежа власти обложили непомерными сборами и налогами.
Почему именно сейчас начали выявлять российские авто?
Авто с российским учетом в Казахстане попали в 2021 году в немилость властей неспроста. Причиной рейдов стал тот факт, что российское авто нельзя проверить по базе в Казахстане и узнать, угнано оно или нет.
Проверка российских машин без номера в Казахстане возможна только путем направления запроса в российское МВД, а за это время автомобиль уже перегоняют через казахстанскую границу и его следы теряются. Теперь власти хотят создать единую базу данных, чтобы выявлять криминальные автомобили и видеть полную информацию о них.
Сейчас же казахстанцы покупают авто в РФ вслепую, даже не зная, как можно проверить его юридическую чистоту и регистрацию. Совершая сомнительные сделки, они не думают о последствиях.
Многие казахстанцы поддерживают правительственные меры. Им надоело, что авто с российской регистрацией безнаказанно нарушают правила и ведут себя нагло на дорогах: ездят на красный свет, не уступают дорогу пешеходам. Благодаря таким автовладельцам на дорогах становится небезопасно.
Однако хозяин машины с российскими номерами заявил, что их также штрафуют камерами «Сергек», как и других водителей с номерами Казахстана.
Возникает вопрос: зачем государство позволяло ввозить машины с российской регистрацией в страну, если знало, что поставить их на учет простой смертный не сможет и возникнет такая ситуация? Что теперь делать владельцам авто с российским учетом в Казахстане?
Какие пути решения есть у казахских владельцев машин с российскими номерами
В создавшейся ситуации у владельцев машин с российскими номерами есть только два пути:
- Отогнать машину назад в Россию, поставить ее на учет в ГИБДД и продать. Только сначала нужно проверить российское авто на криминальное на розыск.
- Легализовать машину в Казахстане, а именно, заплатить утилизационный сбор, первичную регистрацию и поставить ее на учет. Тогда автомобилем можно будет пользоваться на законных основаниях.
Однако в любом случае нужно проверить, «чистая» машина или нет.
Как узнать, снята ли машина с учета и не в розыске ли она
Проверка подержанных машин по российским базам рекомендуется всем покупателям. Ее следует провести до оформления купли-продажи. Так покупатель сможет удостовериться в юридической чистоте приобретаемого автомобиля.
Проведя проверку до покупки машины, покупателю следует обратить внимание на наложенные ограничения судебными приставами, розыск, численность в угоне, лизинг. От покупки таких машин лучше отказаться, так как поставить их на учет нельзя. При выявлении угнанной машины автоинспекция ее изымет, а новому владельцу придется доказывать свою непричастность к преступлению.
Есть сервис, где проверка российского авто возможна по VIN, госномеру и номеру кузова (у японских авто) – это портал Avtocod.ru.
Он собирает данные из более 13 официальных источников, в числе которых базы ГИБДД, РСА, ФССП, банки и другие. После проверки покупатель узнает, числится ли машина в угоне, есть ли запрет на регистрацию, попадала ли машина в ДТП, использовалась ли в такси, снята ли она с учета и прочие данные. Все сведения актуальны на момент генерации отчета. Стоимость услуги составляет 399 рублей.
Чтобы заказать проверку российского авто, нужно зайти на главную страницу сайта или в приложение «Автокод» на Android или iOS, вбить госномер, вин или номер кузова авто, оплатить проверку и подождать пару минут, пока сформируется отчет.
У этой «Ауди», например, сервис Avtocod.ru угона и ограничений не нашел, но показал другие проблемы.
У машины было одно ДТП.
Сильные повреждения кузова пришлись на передний бампер, правый передний капот и правое переднее колесо.
Есть долг по штрафам на общую сумму 2 000 рублей, который может стать причиной для наложения ограничений.
И еще одна серьезная проблема автомобиля – залог. Если бывший собственник перестанет вносить платежи, банк изымет машину у текущего владельца за чужие долги.
Данные о текущем статусе регистрации авто в ГИБДД РФ отображаются в блоке «Периоды владения». «Ауди» на момент проверки оформлена на продавца.
Если проверка российского авто по покажет, что оно машина снята с учета бывшим собственником, можно возобновить регистрацию, предварительно заплатив штраф в 1500-2000 рублей за нарушение ее сроков по статье 19.22 КоАП Р.Ф, а затем продать автомобиль.
В автоинспекцию новый владелец должен обратиться с паспортом, ПТС, договором купли-продажи, полисом ОСАГО, квитанцией об оплаченных пошлинах за постановку на учет (850 рублей + 2 000 рублей за номера, если их нет). Кроме того, нужно будет заполнить заявление на регистрацию в ГИБДД РФ.
Если новый собственник не имеет на руках договора купли-продажи, учет можно восстановить по нотариально заверенной генеральной доверенности, если в ней оговаривается право на совершение регистрационных действий с авто.
Если окажется, что машина числится в угоне на территории России, владелец ее потеряет. Авто останется в полиции, как вещдок. Разумеется, обманутый покупатель вправе предъявить претензии продавцу. Но сможет ли он его найти?
В любом случае, можно попробовать подать в суд на бывшего собственника по данным, указанным в договоре. Если сделка оформлена юридически неверно – по генеральной доверенности, и передача денег за авто документально никак не зафиксирована (нет расписки), новый горе-хозяин не сможет подтвердить свои права на машину и что-либо доказать.
Возможна ли амнистия для владельцев авто с российскими номерами
Владельцы российских машин в Казахстане просят у властей амнистии уже 10 лет. Но получат ли они ее? Это маловероятно.
Покупатель сам несет ответственность за совершаемые сделки. Если он осознанно вступил во внешнеэкономическую торговлю, не проверил приобретаемый за рубежом автомобиль до покупки на угон, неверно оформил куплю-продажу, осознавая при этом и риски, и свою выгоду, то государство за его действия ответственности не несет.
Каждый должен сам отвечать за свои поступки, а не уповать на милосердие государства.
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