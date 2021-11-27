В Казахстане более 88 тысяч машин, имеющих российские номера, оказались вне закона. Владельцев штрафуют, а их автомобили забирают на штрафстоянку. Водители просят казахстанские власти либо снизить цены на регистрацию машин, либо оставить их автомобили в покое. Что делать хозяевам авто с российским учетом в Казахстане, возможна ли амнистия машин и как проверить рос учет, узнаете из нашего материала.

В чем плюсы покупки автомобилей с российскими номерами

Российские машины привлекают граждан Казахстана прежде всего ценой. Например, машина, которая стоит в РФ 5 миллионов тенге, в Казахстане обойдется в 10 миллионов. То есть вдвое дороже.

Авто приобретают без снятия с учета в России, поскольку теперь данная процедура по российским законам не требуется для продажи. Новый собственник должен сам пройти перерегистрацию машины в ГИБДД по истечении десяти суток с момента покупки. Однако авто в это время пересекает границу, но и в Казахстане на учет не ставится.

Причина в том, что для легализации ввезенного из России автомобиля в Казахстане требуется уплатить утилизационный сбор и первичную регистрацию, стоимость которых неподъемна для рядового гражданина и превышает раза в три стоимость самой машины.

Российские собственники, продавшие свои машины гражданам Казахстана, проверяют, числится ли еще машина на них, и, если видят, что новый владелец не прошел перерегистрацию, снимают ее с учета, чтобы не платить транспортный налог.

Таким образом, автомобили, ввезенные из РФ, оказываются вне закона. Они не состоят на учете ни в России, ни в Казахстане.

Почему машины с российской регистрацией увозят на штрафстоянки

Казахстанские власти устроили облавы на авто с российскими номерами. Так как они не состоят на учете, не числятся в базах, то могут безнаказанно совершать нарушения ПДД. Подобный рейд не так давно был проведен российской автоинспекцией в отношении машин с иностранными номерами, и это, по мнению экспертов, ответный ход от страны-соседа.

Составление протоколов осуществляется по статье 590 ч. 2 КоАП РК, за управление ТС без государственных регистрационных знаков. Если полиция считает нужным, она забирает автомобиль на штрафстоянку.

Серик Тусулов, являющийся председателем Комитета административной полиции Республики Казахстан заявил, что в республике свыше 88 тысяч авто имеют российскую регистрацию, но при этом ездят по Казахстану и сняты с учета в МВД РФ. Регистрацию в Казахстане они так и не прошли. Из них свыше 600 авто числятся в розыске на территории России. 200 из них уже найдены, по остальным ведутся оперативные мероприятия.

Власти Казахстана требуют, чтобы была произведена регистрация российских авто в Казахстане. Никто не собирается лишать владельцев машин, но если будут на то причины – их изымут и отправят на штрафстоянку. Хотите ездить – оформите документы должным образом.

Однако регистрация подобного авто стоит недешево, и бедные владельцы вышли на митинги, осознавая безвыходность своего положения. Митинги прошли в Нур-Султане, Костанае, Уральске, Актобе, Семее. Водители просят сделать регистрацию автомобилей доступной для бюджета рядовых граждан либо объявить амнистию для машин с российским учетом.

Рядом с центром обслуживания населения города Нур-Султана 8 ноября состоялось собрание автовладельцев. Десятки обладателей машин с российскими номерами призывали местную власть прекратить оказывать давление на своих граждан.

Один из столичных жителей, Бекжан Батырбеков пояснил, что владельцами машин с российскими номерами являются обычные люди. И вместо того, чтобы давить на них, власть должна найти иные пути решения проблемы.

Также Батырбеков пояснил, что для того, чтобы зарегистрировать в Казахстане автомобиль, купленный в России, нужно три-четыре миллиона тенге. За эти деньги можно приобрести еще одну машину.

Кроме того, забрать свое авто со штрафстоянки вправе только его собственник. Но казахстанцы оформляют сделки по приобретению автомобиля, не подписывая договор купли-продажи. Они отдают деньги за машину, а на руки от продавца получают генеральную доверенность.

Таким образом, не являясь полноправными собственниками, забрать свои машины они не могут.

Чем государство объясняет дорогую первичную регистрацию и утильсбор

Для регистрации автомобиля, ввезенного из-за рубежа, требуется уплата утилизационного сбора. Россияне платят 5,2 тысячи рублей, если машине более трех лет, а казахстанцы за машину, объем двигателя которой менее двух литров, отдают 155 тысяч рублей (928 тыс. тенге). При двигателе более трех литров, утильсбор будет уже около 567 тысяч рублей.

Власти Казахстана объясняют такую «космическую» стоимость утилизации необходимостью поддерживать их национальный автопром. Но нужно ли это делать за счет собственных граждан?

Вот население и вынуждено ехать в соседние страны такие, как Россия и Армения, и приобретать машины там по доступным ценам. Эти автомобили нужны людям не только для личного пользования. Для кого-то они – средство выживания, способ заработать хоть как-то на жизнь. Местный автопарк не обновляется, а легальный ввоз машин из-за рубежа власти обложили непомерными сборами и налогами.

Почему именно сейчас начали выявлять российские авто?

Авто с российским учетом в Казахстане попали в 2021 году в немилость властей неспроста. Причиной рейдов стал тот факт, что российское авто нельзя проверить по базе в Казахстане и узнать, угнано оно или нет.

Проверка российских машин без номера в Казахстане возможна только путем направления запроса в российское МВД, а за это время автомобиль уже перегоняют через казахстанскую границу и его следы теряются. Теперь власти хотят создать единую базу данных, чтобы выявлять криминальные автомобили и видеть полную информацию о них.

Сейчас же казахстанцы покупают авто в РФ вслепую, даже не зная, как можно проверить его юридическую чистоту и регистрацию. Совершая сомнительные сделки, они не думают о последствиях.

Многие казахстанцы поддерживают правительственные меры. Им надоело, что авто с российской регистрацией безнаказанно нарушают правила и ведут себя нагло на дорогах: ездят на красный свет, не уступают дорогу пешеходам. Благодаря таким автовладельцам на дорогах становится небезопасно.

Однако хозяин машины с российскими номерами заявил, что их также штрафуют камерами «Сергек», как и других водителей с номерами Казахстана.

Возникает вопрос: зачем государство позволяло ввозить машины с российской регистрацией в страну, если знало, что поставить их на учет простой смертный не сможет и возникнет такая ситуация? Что теперь делать владельцам авто с российским учетом в Казахстане?

Какие пути решения есть у казахских владельцев машин с российскими номерами

В создавшейся ситуации у владельцев машин с российскими номерами есть только два пути: