За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 87 полицейских и 26 сотрудников акиматов, передает Informburo.kz.

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Генеральная прокуратура РК изучила обоснованность наказания бизнеса и граждан за торговлю в неустановленных местах по ч.1 ст.204 КоАП и пришла к выводу, что зачастую людей привлекали незаконно, сообщил заместитель генпрокурора Булат Дембаев.

По его словам, ответственность по этой статье должна наступать лишь тогда, когда областные, городские и районные акиматы в соответствии с Законом "О местном государственном управлении" определяют для торговли специальные места. Однако во многих регионах таких мест не было, но людей штрафовали на суммы от 12 до 27 тысяч тенге.

"К примеру, в Жезказгане Карагандинской области места для торговли определены не были, несмотря на это, предпринимателей привлекали к ответственности. По мерам прокуратуры прекращено 38 дел, после этого в городе определены места торговли. В Зерендинском районе Акмолинской области торговые места, которых ранее не было, определены по акту прокурора, отменено 26 незаконных постановлений о привлечении к ответственности", – сообщил Булут Дембаев.

Всего по мерам прокуратуры прекращены свыше 14 тысяч незаконных административных дел. Решениями акиматов во всех регионах страны уже определено 4126 торговых мест. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 113 человек – 87 полицейских и 26 сотрудников акиматов.

По инициативе Генеральной прокуратуры Министерство торговли и интеграции взяло этот вопрос на контроль.