В субботу, 27 ноября, ночью на северо-востоке региона небольшой снег и низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на северо-востоке области 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, на востоке и юго-востоке 13 градусов, днем - минус 2-7 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу, 27 ноября, в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный9-14 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Температура ночью - 7-9 градусов мороза, днем 3-5 градусов со знаком минус.

28 и 29 ноября на территории области и Костаная переменная облачность, без осадков. На севере области туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на северо-западе 15-20 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, на юге области - минус 18 градусов, днем 7-12, на востоке 15 градусов.

В Костанае ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12 градусов, днем - 7-9 градусов со знаком минус.