Участники и гости встретились друг с другом сегодня, 27 ноября, в "Жастар Сарайы". Из 218 представленных на фестиваль фильмов в программу вошли 42 работы начинающих режиссеров со всего Казахстана.

Утром в "Жастар Сарайы" специально для жюри фестиваля расстелили красную ковровую дорожку. Церемонию организовали помпезно. Вместе с десятками костанайцев, которые выстроились по бокам дорожки, гостей встречал оркестр. В жюри вошли именитые в Казахстане актеры Айнур Нурсеитова, Мурат Бисембин, Толепберген Байсакалов, вице-президент АО "Казахфильм" Айдархан Адильбаев и режиссер Фархат Серкибаев. Они: кажется, и сами не ожидали такой встречи, снимали свой выход на телефоны, некоторые даже не сразу понимали, куда им по итогу нужно идти.

Перед началом фестиваля жюри вместе с руководителем управления культуры Костанайской области Ерланом КАЛМАКОВЫМ провели пресс-конференцию.

Ерлан Калмаков (второй слева)

- Этот проект сумел объединить многих талантливых ребят: и сценаристов, и режиссеров, и операторов. Много новых имён мы сегодня узнаем, - сказал Калмаков. - Истоки казахского кино берут именно в Костанайской области, я и раньше об этом говорил. Первый фильм снимался у нас и назывался он "Амангельды" - в честь Амангельды Иманова. Сценаристом фильма бы Беимбет Майлин, главную роль сыграл Елеубай Умурзаков. То, что первый в Казахстане мобильный фестиваль кино проходит у нас, тоже неспроста.

Отвечая на вопросы, вице-президент АО "Казахфильм" Айдархан АДИЛЬБАЕВ добави: хотя в Костанае нет необходимой для съёмок полнометражных картин инфраструктуры, препятствий молодым киноделам быть не должно.

- У Скриптонита из Павлодара или Иманбека не было в начале ни звукозаписывающей аппаратуры, ни студии, при этом они вышли на мировой уровень, - привел примеры Адильбаев. - Сейчас очень многие снимают на фотоаппараты, они ничуть не хуже и дают вполне качественные фильмы.

Для фестиваля мобильного кино организаторы установили критерии: продолжительность - не более 5 минут, но картина должна обязательно содержать диалоги и драматургическую историю.

- Он у нас получился в прямом смысле слова республиканским, хотя изначально мы думали, что участники будут только представители Костанайской области, - сказал о фестивале его организатор, режиссёр Фархат СЕРКИБАЕВ. - Нам даже прислали ролики из Ашхабада, но так как мы не рассчитывали на такой поток, ограничились участниками из Казахстана.

Серкибаев сообщил, что готовится к съемкам нового социального проекта и, возможно, привлечет кого-то из участников фестиваля.

Победителей определят в семи номинациях. Для них подготовили подарки от спонсоров. К примеру, по словам Серкибаева, за лучшую режиссуру победитель получит iPhone 13, а за лучшую операторскую работу - новый дрон.

- Мы все привыкли - чтобы снять большое кино, нужно иметь большие ресурсы, а здесь ребята сами снимают кино, - добавил Фархат. - Где-то мама помогает, где-то дедушка. Это классно! Ты смотришь на их работы и не понимаешь, как они это сделали. Достаточно только захотеть! Если говорить о невошедших в итоговую программу, мы их отбирали на соответствие регламента. Были работы, где ребята сняли очень классные клипы. Там ракурсы красивые, но именно как фильм он не подходит. Кто-то не понял задачу - были люди, которые просто снимали своего сына, красивое слайд-шоу. Это не те работы, что мы ждали. Мы хотим поддержать наши таланты, которые готовы снимать кино и показывать искусство.

Имена победителей станут известны сегодня вечером. Лучшие работы опубликуют на страницах фестиваля в соцсетях. Для звёздного жюри управление культуры проведет экскурсию по городу. Ерлан Калмаков заверил - его ведомство намерено помогать казахстанским режиссёрам, чтобы они снимали фильмы в Костанайской области.

Фото георгия ГОВОРОВА