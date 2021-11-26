Госслужащим Казахстана хотят законодательно разрешить подработку «на стороне»
Государственным служащим Казахстана предлагается законодательно разрешить подработку «на стороне», следует из представленной агентством по делам государственной службы (АДГС) концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».
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«В соответствии со статьей 13 закона («О государственной службе Республики Казахстан» – КазТАГ) государственные служащие не вправе заниматься другой оплачиваемой (кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности) и предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией (если это не входит в его должностные полномочия). В настоящее время государственные служащие не получают достойную заработную плату, хотя в этом направлении предпринимаются определенные меры. В этой связи, на наш взгляд, необходимо ослабить указанные ограничения и предоставить им возможность получения дополнительного дохода», - говорится в концепции.
Вместе с тем, по словам авторов идеи, «следует иметь в виду, чтобы дополнительная их деятельность не была направлена на дискредитацию государственной службы, против интересов государства и так далее».
«При этом, видится целесообразным установить критерии, ограничивающие отдельные виды деятельности. К примеру, запрет целесообразно распространить на «иную» деятельность, которая препятствует выполнению государственными служащими должностных обязанностей, влечет возникновение конфликта интересов, дискредитирует государственную службу и (или) нарушает морально-этический облик государственного служащего, а также противоречит интересам государства», - сказано в документе.
Как отмечается, еще в марте 2020 года было поручено предусмотреть порядок осуществления государственными служащими творческой, а также иной оплачиваемой деятельности вне рабочего времени.
«С учетом изложенного полагаем возможным проработать в соответствии законодательством вопрос о возможности занятия государственными служащими иной оплачиваемой деятельности с сохранением ограничения на занятие предпринимательской деятельностью», - уточняется в концепции.
Ранее приводилось мнение АДГС о том, что действующая модель государственного управления не в полной мере отвечает ожиданиям населения. Также стало известно, что в Казахстане предлагается пересмотреть понятие «служебная этика государственных служащих». Кроме того, сообщалось, что в 2020 году в стране к дисциплинарной ответственности привлекли 360 госслужащих. Вместе с тем, выяснилось, что нормы закона «О государственной службе Республики Казахстан» предлагают распространить на правоохранителей, военных и иностранцев. Еще одним изменением может стать пересмотр полномочий руководителей аппаратов госорганов, а также введение взыскания в виде понижения в должности. Концепцией также предложено исключить для некоторых уволенных чиновников пожизненное ограничение на госслужбу. Авторы документа также считают, что вопрос ответственности чиновника за коррупцию подчиненного нужно решать взвешенно.
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