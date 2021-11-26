Государственным служащим Казахстана предлагается законодательно разрешить подработку «на стороне», следует из представленной агентством по делам государственной службы (АДГС) концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».

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«В соответствии со статьей 13 закона («О государственной службе Республики Казахстан» – КазТАГ) государственные служащие не вправе заниматься другой оплачиваемой (кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности) и предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией (если это не входит в его должностные полномочия). В настоящее время государственные служащие не получают достойную заработную плату, хотя в этом направлении предпринимаются определенные меры. В этой связи, на наш взгляд, необходимо ослабить указанные ограничения и предоставить им возможность получения дополнительного дохода», - говорится в концепции.

Вместе с тем, по словам авторов идеи, «следует иметь в виду, чтобы дополнительная их деятельность не была направлена на дискредитацию государственной службы, против интересов государства и так далее».

«При этом, видится целесообразным установить критерии, ограничивающие отдельные виды деятельности. К примеру, запрет целесообразно распространить на «иную» деятельность, которая препятствует выполнению государственными служащими должностных обязанностей, влечет возникновение конфликта интересов, дискредитирует государственную службу и (или) нарушает морально-этический облик государственного служащего, а также противоречит интересам государства», - сказано в документе.

Как отмечается, еще в марте 2020 года было поручено предусмотреть порядок осуществления государственными служащими творческой, а также иной оплачиваемой деятельности вне рабочего времени.

«С учетом изложенного полагаем возможным проработать в соответствии законодательством вопрос о возможности занятия государственными служащими иной оплачиваемой деятельности с сохранением ограничения на занятие предпринимательской деятельностью», - уточняется в концепции.

Ранее приводилось мнение АДГС о том, что действующая модель государственного управления не в полной мере отвечает ожиданиям населения. Также стало известно, что в Казахстане предлагается пересмотреть понятие «служебная этика государственных служащих». Кроме того, сообщалось, что в 2020 году в стране к дисциплинарной ответственности привлекли 360 госслужащих. Вместе с тем, выяснилось, что нормы закона «О государственной службе Республики Казахстан» предлагают распространить на правоохранителей, военных и иностранцев. Еще одним изменением может стать пересмотр полномочий руководителей аппаратов госорганов, а также введение взыскания в виде понижения в должности. Концепцией также предложено исключить для некоторых уволенных чиновников пожизненное ограничение на госслужбу. Авторы документа также считают, что вопрос ответственности чиновника за коррупцию подчиненного нужно решать взвешенно.