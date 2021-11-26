Бесконечность идей от авторов комплектов Лего нередко приводит родителей в замешательство: как выбрать игрушку, чем отличается конструктор ЛЕГО для малышей и школьников, какой комплект по-настоящему обрадует ребенка. В интернет-магазине Tehnodom выбрать новогодний подарок для любого возраста не составит труда.

Подберите конструктор Лего по возрасту

Конструкторы знаменитой компании рассчитаны на возраст от одного года до 99+. Попробуйте собрать легендарный Star Wars Сокол Тысячелетия из 1351 детали. Диаметр готовой модели межзвездного корабля – 58 см, высота – 38 см. В каталоге Technodom вы можете выбрать одну или сразу несколько возрастных групп, сравнить комплекты с простыми пазлами и крупными кубиками для самых маленьких, и увлекательные наборы юных исследователей постарше.

Учтите количество деталей и размеры

Малышам до 2 лет достаточно набора из 8-30 деталей. Чем дети старше – тем сложнее наборы, тщательнее проработка деталей. Обратите внимание на серию Creator – при сравнительно небольшом количестве элементов у ребенка есть возможность создавать разных персонажей.

Найдите любимую серию поклонника Лего

Коллекция Lego Duplo – пожалуй, самый популярный подарок крохам от родственников и друзей. Яркие познавательные наборы знакомят малышей с цифрами, миром животных, профессиями. Девочки любят собирать вместе наборы из серии Princess: сравнивать персонажей, разыгрывать новые истории из жизни любимых героинь диснеевских мультиков.

Без знакомства с популярным мультипликационным сериалом разобраться взрослым в сложном, населенном десятками персонажей и событий мире Ninjago сложно. Посоветуйтесь с компетентными экспертами-школьниками: они объяснят разницу между стихиями Нии и Кая, Джея и Зейну. В этом году легендарная серия празднует свое десятилетие, с 2011 года выпущено свыше 400 наборов о борьбе за технику боя Кружитцу.

Есть у Лего отдельные коллекции, посвященные миру Диснея, вселенной Марвел, Супергероям и Супергероиням, Парку Юрского периода, волшебному миру Гарри Поттера, насыщенной городской жизни.

И детям, и взрослым интересны наборы из Technik: в результате кропотливой работы получается точная копия гоночного автомобиля, мощного экскаватора, мотоцикла, грузового крана.

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