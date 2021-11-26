За четверг, 25 ноября, в регионе зарегистрировано 106 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,26 %. Днем ранее был выявлен 101 заболевший коронавирусом, темп прироста был на уровне 0,22%.

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Заболеваемость 25 ноября по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 43, Рудный – 13, Лисаковск – 10, Костанайский район – 7, Житикара – 6, по 5 случаев в Аулиекольском и Камыстинском районах, по 3 случая в Амангельдинском, Карасуском, Мендыкаринском, Федоровском и Б.Майлина районах, Алтынсаринский район – 2 случая.

99 пациентов обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 104 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 25 ноября 2021 г. зарегистрировано 39 539 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 37 594 человека, в том числе 296 за 25 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 338 549 человек (+310), вторым компонентом 316 673 (+494).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 24 ноября в регионе выявлено 10 заболевших коронавирусной пневмонии, один человек скончался от коронавирусной инфекции (КВИ+). Летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 374 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (136) и КВИ- (35) в регионе - 171 человек.