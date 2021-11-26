В Казахстане производителям рыбы будут субсидировать затраты
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало Правила субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), сообщает Zakon.kz.
Фото: primeminister.kz
Субсидии предназначаются товаропроизводителям для снижения себестоимости продукции рыбоводства путем возмещения:
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30% расходов за приобретение кормов, используемых при выращивании осетровых, лососевых, карповых, сомовых, цихлид, латовых, аравановых видов рыб и их гибридов, ракообразных;
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50% расходов за приобретение рыбопосадочного материала;
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50% расходов за приобретение рыбоводно-биологического обоснования;
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50% расходов за приобретение лекарственных препаратов;
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50% расходов за приобретение ремонтно-маточных стад и их содержание.
Как отмечается, содержание ремонтно-маточных стад включает основные подтверждаемые статьи расходов на их непосредственное содержание и инкубацию (заработная плата работников, корм, вода, электроэнергия).
При предоставлении на одобрение министерству предложения по объемам субсидирования прилагаются документы, обосновывающие расчеты по объемам, подлежащих субсидированию видов субсидий.
После одобрения министерством объемы субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства) утверждаются постановлением акимата области, города республиканского значения, столицы.
Полный текст документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 10 декабря.
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