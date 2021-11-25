Введение налога на роскошь рассмотрят в 2022 году - Минфин
Вице-министр финансов Марат Султангазиев сообщил о планах правительства рассчитать налог на роскошь в 2022 году и разработать законопроект, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: pixabay.com
Вопрос о налоге на роскошь поднял на заседании Сената депутат Мурат Бактиярулы.
"Президент в Послании в 2019 году сказал, что, несмотря на рост ВВП и доходов населения, в обществе сохраняется процесс имущественной классификации, что является тревожным фактором, поэтому ему нужно уделить особое внимание. Действительно, мы видим рост значительного разрыва между богатыми и бедными слоями населения. В этой связи я считаю, что введение специального налога на роскошь является очень актуальной проблемой. Думаю, что это создаст справедливую систему налогообложения роскошных предметов, таких как дорогая элитная недвижимость, самолеты, яхты, дорогие автомобили, ювелирные изделия", - заявил сенатор.
Он добавил, что пока не проведены достаточные исследования о том, какой части населения это коснется.
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