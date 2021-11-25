«Горняк» и столичный хоккейный клуб «Снежные барсы» провели в Рудном на льду «Горняк-Арены» повторный поединок двухматчевой серии регулярного чемпионата Казахстана.

Андрей Олейников (№42) впервые в матче выводит «Горняк» вперед

Одержав накануне победу с минимальной разницей (3:2), хозяева льда со старта повторной встречи захватили инициативу и гости вынуждены были уже на первой минуте нарушить правила. Очень хорошо на «пятачке» открылся нападающий «Горняка» Артур Шетле, которому последовал пас из угла площадки от Оскара Юлбарисова, но атаку рудничан остановил недозволенным приемом Николай Шульга, покинувший лед за задержку соперника.

Однако в эти две минуты хозяева не смогли реализовать большинство, а гости сразу после того, как команды играли уже в равных составах, организовали быстрый выпад в зону соперника. Против оставшегося в одиночестве защитника Александра Ханьжина вышли сразу два нападающих: Даниил Цыбин и Динмухамед Сапарбек, и последний точно бросил в левый верхний от Артема Скрынникова угол ворот - 0:1.

Гости буквально в следующей атаке пытались увеличить свое преимущество, но голкипер «Горняка» справился с сильным броском Абая Мангисбаева. Вскоре один за одним два игрока «Снежных барсов» были наказаны двухминутными штрафами. Получив солидный численный перевес, «Горняк» сравнял счет. На 6-й минуте, после хороших индивидуальных действий отличился Юлбарисов.

А через три минуты в роли догоняющих уже оказались гости. Защитник «Снежный барсов» Абылайхан Сулейменов сделал передачу из-за ворот через «пятачок», но и игроки, и вратарь гостей Максим Павленко упустили этот момент, а оказавшийся расторопнее всех молодой нападающий «Горняка» Андрей Олейников спокойно протолкнул шайбу мимо голкипера в ворота.

Оскар Юлбарисов (№17) сравнивает счет в матче (1:1)

Однако в роли лидера хозяева пробыли менее минуты, равновесие в матч вернул открывшийся перед воротами и спокойно переигравший голкипера Цыбин - 2:2.

Но в начале 15-й минуты «Горняк» во второй раз в мачте вышел вперед. Валерий Садиков перехватил шайбу в центре зоны соперника, сместился влево и неожиданно сделал передачу на противоположный фланг, откуда оставшийся без опеки Евгений Щанкин поразил практически пустые ворота. И еще через три минуты Максим Кунишников после передачи от своих ворот Айдара Галимова и Ивана Ширяева вошел справа в зону игравших в меньшинстве «Снежных барсов» и точно бросил из-под защитника в ближний угол ворот - 4:2.

Вво второй двадцатиминутке команды стали больше уделять внимания защите своих ворот. Ближе к середине периода за обоюдную грубость были удалены Юлбарисов и Дмитрий Колодюк, а вскоре «Горняк» остался на льду с тремя полевыми игроками - после того, как за блокировку соперника был удален Айдар Галимов. Едва вернувшись на лед, Юлбарисов вновь был наказан двухминутным штрафом за задержку игрока клюшкой и рудненский клуб вновь остался с тремя полевыми игроками, но на этот раз против полноценного состава гостей. Справившись с такой игровой ситуацией, «Горняк», продолжая играть в меньшинстве - с четырьмя полевыми игроками, сумел организовать голевую контратаку. Денис Гурьев, перехватив шайбу за своими воротами, отправил ее к синей линии устремившемуся туда Артуру Шетле, который сумел убежать от защитника и, выйдя один на один с голкипером, легко переиграл того - 5:2.

Артур Шетле (№15) делает счет 5:2 в пользу «Горняка»

До конца периода команды поочередно атаковали и гостям удалось сократить отставание в счете - на 39-й минуте Цыбин сумел добить шайбу в ворота «Горняка».

В самом начале пятой минуты заключительного периода рудничане потеряли шайбу в своей зоне, а гости усилиями Руслана Оспанова сократили разрыв в счете до минимума. Как и первом матче, «Снежные барсы» пытались перевести матч в овертайм, а на последней минуте даже сняли вратаря, поменяв его на шестого полевого игрока. Но хоккеисты рудненского клуба уверенно сыграли в обороне и довели матч до победы, практически повторив сценарий первого матча - победа хозяев в первом периоде с разницей в две шайбы, ничья во втором периоде и минимальное преимущество гостей в третьей двадцатиминутке - 5:4 (4:2, 1:1, 0:1).

«Горняк» с 23 очками после 24 игр расположился на восьмой строчке в турнирной таблице, опережая на 3 очка устькаменогорское «Алтай-Торпедо» и «Снежные барсы», которые провели на четыре игры больше, чем рудничане.

Лидирующую тройку чемпионата составляют кокшетауский «Арлан» - 40 очков после 24 игр, атырауский «Бейбарыс» - 39 (24) и карагандинская «Сарыарка» - 34 (20), которая в эти дни завоевала в Польше путевку в финальный квартет Континентального кубка сезона-2021/2022 в борьбе со словацким «Попрадом», польской «Краковией» и итальянским «Азиаго».

Кадры из трансляции