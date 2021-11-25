В среду, 24 ноября, в регионе зарегистрирован 101 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,25%. Днем ранее было выявлено 89 случаев, темп прироста равнялся 0,22%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 43, Рудный – 12, Костанайский район – 9, Аркалык – 7, по 6 случаев в Житикаре и Карасуском районе, Федоровский район – 5, по 4 случая в Лисаковске и Мендыкаринском районе, по 2 случая в Алтынсаринском и Аулиекольском районах, Узункольский район – 1 случай.

82 пациента обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 93 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 ноября 2021 г. зарегистрировано 39 433 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 37 298 человек, в том числе 302 за 24 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинированы первым компонентом 338 239 человек (+449), вторым компонентом 316 179 (+656).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 23 ноября в регионе выявлено 10 заболевших коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 364 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (135) и КВИ- (35) в регионе - 170 человек.