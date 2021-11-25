Холодной воды не будет ночью в одном из районов Костаная
25 ноября 2021, 10:58 | ЖКХ
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на насосной станции мкрн. Аэропорт. Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су" в своем Instagram, подача питьевой воды будет прекращена 26 ноября с 00.00 до 04.00 по следующим адресам:
Иллюстративное фото pixabay.com
Жилые дома:
- Мкрн Аэропорт: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 16, 19, 20, 21, 25/1, 26, 29, 32, 33, 33/2, 35, 35/1, 35а, 38, 39, 45
- Ул. Герасимова: 2, 2а, 2б, 2в, 7, 8, 9, 10, 12
Соц. объекты:
- Средняя школа №29 по ул. Герасимова 4,
- Детско-юношеская спортивная школа №2 по ул. Герасимова 1,
- Магазин «Да-ри-бек» по ул. Уральская 45,
- Автомойка «Car RBR Wash» по ул. Уральская 45.
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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