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Холодной воды не будет ночью в одном из районов Костаная

25 ноября 2021, 10:58 |  ЖКХ

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на насосной станции мкрн. Аэропорт. Как сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су" в своем Instagram,  подача питьевой воды будет прекращена 26 ноября с 00.00 до 04.00 по следующим адресам:

Иллюстративное фото pixabay.com

Жилые дома:

  • Мкрн Аэропорт: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 16, 19, 20, 21, 25/1, 26, 29, 32, 33, 33/2, 35, 35/1, 35а, 38, 39, 45
  • Ул. Герасимова: 2, 2а, 2б, 2в, 7, 8, 9, 10, 12

Соц. объекты:

  • Средняя школа №29 по ул. Герасимова 4,
  • Детско-юношеская спортивная школа №2 по ул. Герасимова 1,
  • Магазин «Да-ри-бек» по ул. Уральская 45,
  • Автомойка «Car RBR Wash» по ул. Уральская 45.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.