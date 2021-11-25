Министерство сельского хозяйства РК предлагает ограничить численность скота в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Поддерживаете ли вы эту норму в законопроекте? Да. Если скота много, то это уже не ЛПХ, а ферма, для которой должны быть другие условия.

Да. Нехватка пастбищ при росте поголовья в ЛПХ приведет к социальному взрыву.

Нет. Именно ЛПХ обеспечивают мясом и молоком большую часть населения страны.

Нет. Государство должно решать проблему пастбищ, не ущемляя интересов населения.

