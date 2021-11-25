7-летняя девочка скончалась в машине скорой помощи, не доехав до больницы. Ее мать в тяжелом состоянии находится в реанимации. Подробности пожара, произошедшего вчера, 24 ноября, в доме на ул. Путейской, рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Вызов поступил на пульт связи «112» в 17:20. В 17:34 пожарные прибыли на место. Оказалось, что пожар начался в 6-квартирном кирпичном жилом доме. В одной из квартир горели стена и потолочное перекрытие.

- Возгорание происходило на площади 50 кв. м. В результате тушения пожарными были эвакуированы и переданы карете скорой помощи четверо человек, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - В городскую больницу Костаная госпитализирована хозяйка квартиры - женщина 1977 г. р. с термическими ожогами III степени 80-88% туловища, головы, верхних шейных конечностей и дыхательных путей. Находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое. Муж гражданки 1975 г.р, который получил термические ожоги лица I степени и обеих кистей II-III-степени 1,5-2%, после осмотра отпущен домой. К сожалению, их дочь в возрасте 7-ми лет, не доехав до больницы, скончалась в карете скорой помощи.

В ходе тушения пожарные обнаружили в соседней квартире еще одного 8-летнего ребёнка. Спасатели вывели его на улицу. Состояние ребенка удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается.

Ликвидировать пожар удалось в 18:23. В ходе тушения были задействованы 26 сотрудников личного состава и 7 единиц техники.

Причину пожара предстоит выяснить пожарной исследовательской лаборатории.