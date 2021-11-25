Депутат Мажилиса Ерлан Саиров потребовал от правительства разобраться с ажиотажным спросом и нехваткой угля в регионах. Он заявил, что в ряде областей уголь продают населению по 30 тысяч тенге за тонну, что в несколько раз превышает стоимость у производителей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В ряде регионов сложилась напряженная обстановка в связи с нехваткой угля для бытовых нужд. Ситуация недопустимая уже в начале отопительного сезона, хотя объективных предпосылок для нехватки угля нет, создается нездоровый ажиотаж, что негативно влияет на морально-психологическое состояние граждан страны. И это в стране, входящей в первую десятку крупнейших угледобывающих стран мира", - возмутился депутат Саиров, озвучивая запрос на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра.

По его словам, сегодня в цепочке продажи угля населению задействовано около 10 звеньев: добычной разрез, отгрузочные пункты по железной дороге, перевозка по железной дороге, приемные терминалы на железнодорожных тупиках, распределительные пункты. На каждом из этих этапов, по его словам, стараются получить свою маржу и добавляют к цене.

"Есть основания полагать, что действующие правила биржевой торговли позволяют предприятиям-посредникам скупать крупные объемы угля и тут же, на самом разрезе, продавать его в два раза дороже. Сегодня уголь, который с разреза отпускается по цене около 7800 тенге за тонну, в пунктах реализации в Алматинской, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях продается за 25-30 тысяч тенге за тонну! Таким образом, для конечного потребителя цена от первоначальной увеличивается в 3-4 раза. Это неподъемные цены для сельчан", - возмутился депутат.

Саиров попросил в срочном порядке обеспечить формирование нормативных запасов угля для бытового потребления жителями сельских населенных пунктов, обеспечить прозрачность формирования цен на уголь и максимальную конкуренцию среди оптовых покупателей угля и исключить антиконкурентные соглашения между участниками рынка и влияние посреднических звеньев на формирование конечных цен для бытовых потребителей угля.