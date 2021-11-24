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У кого еще будут отключать свет до конца этой недели в Костанае

24 ноября 2021, 20:47 |  ЖКХ

Список адресов, у кого планово будут отключать электроэнергию с 25 по 27 ноября, опубликовала служба IKomek на своей странице в Instagram. Отключения в ближайшие три дня планируются в четырех районах города.

Иллюстративное фото Pixabay.com

25 и 26 ноября с 10:00 до 19:00

  • магазин "Океан",
  • магазин электроники OSP.

Спальный сектор:

  • ул. Гоголя 63, 65,
  • пр. Абая 147, 149,
  • ул. Касымханова 16.

25 и 26 ноября с 10:00 до 18:00

  • парикмахерская "Мила" и "Визит"

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 32-50, 44/1-44/17,
  • ул. 5 декабря 98, 102.

26 ноября с 10:00 до 17:00

  • Магазин "Западный"
  • "Цветы" по ул. Чернышевского 99.

Частный сектор:

  • ул. Карбышева 1-16, 107, 108, 1/1, 1/8,
  • ул. Западная 3-26,
  • ул. Ленинградская 58/2-58/10, 98/3-98/11,
  • ул. Лесная 10-20,
  • ул. Плеханова 16-21, 69-75.

27 ноября с 09:00 до 15:00

  • Онкология,
  • аптека "Цветная",
  • мотель "Жоламан",
  • АЗС по ул. Каирбекова-Кубеева.

Спальный сектор:

  • ул. Кубеева 2А. 