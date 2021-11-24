У кого еще будут отключать свет до конца этой недели в Костанае
24 ноября 2021, 20:47 | ЖКХ
Список адресов, у кого планово будут отключать электроэнергию с 25 по 27 ноября, опубликовала служба IKomek на своей странице в Instagram. Отключения в ближайшие три дня планируются в четырех районах города.
Иллюстративное фото Pixabay.com
25 и 26 ноября с 10:00 до 19:00
- магазин "Океан",
- магазин электроники OSP.
Спальный сектор:
- ул. Гоголя 63, 65,
- пр. Абая 147, 149,
- ул. Касымханова 16.
25 и 26 ноября с 10:00 до 18:00
- парикмахерская "Мила" и "Визит"
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 32-50, 44/1-44/17,
- ул. 5 декабря 98, 102.
26 ноября с 10:00 до 17:00
- Магазин "Западный"
- "Цветы" по ул. Чернышевского 99.
Частный сектор:
- ул. Карбышева 1-16, 107, 108, 1/1, 1/8,
- ул. Западная 3-26,
- ул. Ленинградская 58/2-58/10, 98/3-98/11,
- ул. Лесная 10-20,
- ул. Плеханова 16-21, 69-75.
27 ноября с 09:00 до 15:00
- Онкология,
- аптека "Цветная",
- мотель "Жоламан",
- АЗС по ул. Каирбекова-Кубеева.
Спальный сектор:
- ул. Кубеева 2А.
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