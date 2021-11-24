Список адресов, у кого планово будут отключать электроэнергию с 25 по 27 ноября, опубликовала служба IKomek на своей странице в Instagram. Отключения в ближайшие три дня планируются в четырех районах города.

Иллюстративное фото Pixabay.com

25 и 26 ноября с 10:00 до 19:00

магазин "Океан",

магазин электроники OSP.

Спальный сектор:

ул. Гоголя 63, 65,

пр. Абая 147, 149,

ул. Касымханова 16.

25 и 26 ноября с 10:00 до 18:00

парикмахерская "Мила" и "Визит"

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова 32-50, 44/1-44/17,

ул. 5 декабря 98, 102.

26 ноября с 10:00 до 17:00

Магазин "Западный"

"Цветы" по ул. Чернышевского 99.

Частный сектор:

ул. Карбышева 1-16, 107, 108, 1/1, 1/8,

ул. Западная 3-26,

ул. Ленинградская 58/2-58/10, 98/3-98/11,

ул. Лесная 10-20,

ул. Плеханова 16-21, 69-75.

27 ноября с 09:00 до 15:00

Онкология,

аптека "Цветная",

мотель "Жоламан",

АЗС по ул. Каирбекова-Кубеева.

Спальный сектор: