По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 ноября, ночью и утром на юге области ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, днём на северо-западе пройдёт небольшой снег. На юге и востоке области прогнозируются туман, гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу, 26 ноября, на северо-западе области снег, низовая метель, на востоке туман. В субботу осадков на территории области не ожидается, на востоке опять будет туман.

В Костанае в ближайшие три дня по прогнозу переменная облачность без осадков.

- По области в четверг ночью будет 16-18, на севере 25, на юге 11 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет 8-13, на севере 16 градусов ниже нуля. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до отметок -10...-15°С, на севере до -7°С. Днём ожидается 5-10, на северо-западе 2 градуса ниже нуля. В субботу ночью прогнозируем -5...-10, на востоке -13°С. В дневное время будет -2...-7°С, на востоке -10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -19...-21°С, днём -10...-12°С. В пятницу: ночью -13...-15°С, днём -5...-7°С. В субботу: ночью -7...-9°С, днём -3...-5°С.

В четверг ожидается западный ветер скоростью 9-14 м/с по области и 15-20 м/с в Костанае. В пятницу и субботу придет юго-западный ветер, скорость его составит 9-14 м/с, но на северо-востоке области до 15-20 м/с.