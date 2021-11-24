Очередное слушание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника следственного управления департамента полиции Костанайской области Айгуль МАМАНОВОЙ прошло в суде 23 ноября.

В судебном кабинете указано, что Маманову обвиняют в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 362 ч. 4 п. 3 УК РК (превыщение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям).

Но в чем конкретно ее обвиняют - можно лишь догадываться по контексту судебного процесса, потому что уголовное дело частично закрыли для СМИ. Начало процесса и допрос некоторых свидетелей прошли в закрытом режиме. Объяснялось это секретностью свидетелей, которые, скорее всего, являются высокопоставленными сотрудниками полиции.

Менее высокопоставленных, среди которых сплошь были заместители начальников районных отделов полиции, допросили 23 ноября уже в открытом режиме. Исходя из контекста допросов, можно предположить, что Айгуль Маманова под разными предлогами собирала с сотрудников деньги на те нужды, на которые бюджетные средства не предусматривались. К примеру, на дни рождения начальников, похороны погибших полицейских, премии в конкурсах «Лучший следователь», «Лучшее подследственное управление» и даже на покупку брошюр с комментариями к УПК. Часть средств, видимо, присваивала. В итоге ее отстранили от должности и взяли под арест.

- Я передавал Мамановой 10 000 тенге в феврале 2020 года, - сообщил суду свидетель, заместитель начальника по следствию отдела полиции Костанайского района Дархан ШОНТАСОВ. - Я не спрашивал, для чего. Мне сказали скинуться, я скинулся. Еще передавал 10 000 тенге на день рождения начальника следственного управления департамента полиции Арыстанова. Эти деньги я передавал сам, лично от себя.

- Собирала ли Маманова деньги на похороны погибших сотрудников, на помощь их родственникам? - спросил государственный обвинитель Дюсен ШАКИРОВ.

Шонтасов ответил, что на это Маманова деньги с него не спрашивала.

Практические такие же вопросы прокурор задавал и следователю отдела полиции Костанайского района Гульмире НУРТАЕВОЙ. Она ответила, что по поводу сбора средств на похороны сотрудников и день рождения начальника ей ничего неизвестно, но на ее лечение деньги поступали.

- В мае 2020 года я получила серьезную травму и долго лежала в больнице, - рассказала Нуртаева. - Сбором средств на мое лечение занималась моя коллега, деньги поступали на счет моей сестры. Насколько мне известно, собрали около 400 000 тенге.

- Можете категорично заявить, что Маманова не собирала деньги для вас? - спросил прокурор.

- Нет, - ответила Нуртаева. - Я находилась в больнице и не знаю, кто собирал деньги.

Заместитель начальника по оперативной работе отдела полиции Денисовского района Александр КОНИКА сообщил, что лично с Мамановой не знаком.

- Однажды передавал 10 000 тенге, но по просьбе не Мамановой, а другого сотрудника, - рассказал Коника. - Он отдал мне наличными 10 000 тенге, продиктовал номер телефона и попросил перевести эту сумму через приложение Каспи. Я перевел. Для чего, кому и зачем - не спрашивал.

Заместитель начальника отдела по следствию Узункольского района Саят НУРГАЛИМОВ пояснил, что Маманову знает давно, состоит с ней в дружественных отношениях.

- Ни на что деньги она у меня не просила, - заявил он. - Один раз я перечислял 10 000 тенге через нашего куратора Саяна Жумабекова на день рождения начальника Арыстанова. Деньги перечислял лично от себя. Почему именно 10 000 тенге? Это лично моя сумма. У коллег я не спрашивал, перечисляли ли они и сколько.

Прокурор напомнил, что в деле имеется переписка в WhatsApp, где Нургалимов пишет Мамановой: «Азаматовна, я завтра Саяну закину на Каспи». И речь шла об этих 10 000 тенге.

Однако на вопросы адвоката подсудимой свидетель вновь ответил, что деньги с него никто не требовал и Маманова ему не покровительствовала.

Следующее заседание по этому делу назначено на 2 декабря.