В сети появилось видео, где глава села Тимофеевка нецензурно выражается при разговоре с местным жителем. Аким, прославившийся на весь казнет – Асылжан НСАНБАЕВ, глава села Тимофеевка в Костанайской области. Работает в этой должности с 2014 года, сообщает Информбюро 31.

Кадр из видео



Автор ролика – 29-летний Юрий Иванов. Мужчина уверяет, что представитель власти держит в страхе все село. Сам же аким в телефонном разговоре пояснил, что до приезда участкового поехал к матери Юрия Иванова, которая обратилась в полицию с жалобой на дебошира-сына. По просьбе пожилой женщины пришел к нему домой, но супруга Иванова начала снимать его на планшет.





– Я то, что говорил, все это удалено. И вот этот отрывок, я там уже взорвался, потому что неоднократно именно в этом доме, это любой может подтвердить, - прокомментировал аким села Асылжан Нсанбаев. - Акиму района пояснительную полностью написал, что да как было поминутно. Написал поминутно. Не знаю, теперь диссовет, руководство решит. Я извиняюсь за свои слова, при исполнении тем более.