В Рудном, на льду «Горняк-Арены», прошел первый матч очередной двухматчевой серии регулярного чемпионата Казахстана, в которой соперником рудненского «Горняка» стал хоккейный клуб из столицы республики «Снежные барсы».

Евгений Щанкин (№33) открывает счет в матче.

Команды в этом сезоне еще не встречались и находились на момент первой очной серии за пределами зоны плей-офф. Причем «Снежные Барсы» с 20 очками на девятом месте, а «Горняк» - на десятом, с отставанием на одно очко. Правда, рудненский клуб провел на четыре игры меньше.

Накануне этих матчей состав «Горняка» пополнил 24-летний воспитанник тольяттинской школы хоккея защитник Алексей Рябоконов, в текущем сезоне защищавший цвета кокшетауского «Арлана». В рудненском клубе Рябоконов будет играть под № 55.

Команды довольно активно начали встречу, организовав на первых минутах несколько опасных моментов у ворот соперника. В первой половине периода обе команды дважды получали возможности сыграть в большинстве, но не смогли реализовать численные преимущества. У «Горняка» двухминутные штрафы заработали Абылайхан Сулейменов, удаленный за толчок соперника клюшкой, и новичок команды - за подножку.

В начале 12-й минуты команды остались с четырьмя полевыми игроками, когда за обоюдную грубость были удалены нападающий хозяев Степан Штефан и игрок атакующей линии гостей Дмитрий Колодюк. Через минуту отличный шанс открыть счет получил Оскар Юлбарисов, который после передачи из-за ворот «Снежных барсов» Валерия Садикова бросал с близкого расстояния уже в падении, но голкипер гостей Максим Павленко при поддержке защитников отвел угрозу от своих владений. Однако нападающий «Горняка» успел подняться со льда, побороться с защитниками за шайбу и сделать передачу к правому борту Евгению Щанкину, который обработал ее, сместился в центр и точно бросил в ближний верхний угол ворот, открыв счет - 1:0.

На 15-й минуте «Снежные барсы» остались с тремя полевыми игроками, и хозяевам понадобилась одна минута, чтобы реализовать такой значительный численный перевес. Рябоконов бросил по воротам по центру от синей линии, голкипер парировал бросок, но шайбу подхватил Максим Кунишников и отдал ее открывшемуся перед воротами Садикову, который не промахнулся и удвоил преимущество «Горняка». Первый период закончился с перевесом хозяев льда как в счете, так по нанесенным по воротам соперника броскам - «Горняк» сделал это 17 раз, в то время как его страж ворот вступал в игру лишь четыре раза.

Валерий Садиков оправил вторую шайбу в ворота «Снежных барсов».

Две заброшенные шайбы придали уверенности хоккеистам рудненского клуба, что вылилось в активные действия команды в начале второй двадцатиминутки. И спустя ровно три минуты игрового времени после старта периода Садиков в третий раз поразил ворота «Снежных барсов», подправив шайбу в правый нижний от голкипера угол после передачи от правого борта вернувшегося в строй после травмы Айдара Галимова. Вторую голевую передачу в матче при этом взятии ворот на свой счет записал Рябоконов. Он же еще раз «отличился» через три минуты, во второй раз в матче отправившись на скамейку штрафников - на этот раз за блокировку игрока. А гости менее чем через минуту сумели усилиями Алихана Омирбекова реализовать свое третье в матче большинство - 3:1. Больше счет до перерыва не менялся.

На шестой минуте третьего периода команды второй раз в матче остались на льду с четырьмя полевыми игроками. И если в первом случае отличился Щанкин, то в этот раз удача сопутствовала гостям - гол забил Абай Мангисбаев.

Вернувшаяся в матч интрига продержалась до финального свистка, зафиксировавшего победу «Горняка» - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Рудненский клуб после этой победы и поражения в параллельном матче «Алтай-Торпедо» в Кокшетау «Арлану» (2:8) поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице. Удастся ли ему закрепиться в зоне плей-офф, покажет сегодня повторный матч, который начнется в 19:00.

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