Объём безналичных транзакций в три раза превышает сумму обналичивания, передает Informburo.kz.

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С января по сентябрь казахстанцы произвели карточные транзакции на 49,6 трлн тенге. Этот показатель вырос в 2,2 раза в сравнении с прошлым годом, сообщает аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана.

Доля безналичных операций увеличилась с 65,1% до 76,8%. Львиная доля безналичных платежей совершается через интернет или мобильный банкинг. Этот показатель составил 83% (41,1 трлн тенге).

Инфографика АФК

К началу октября объёмы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности более чем в три раза, отражая существенное изменение потребительских предпочтений в пользу безналичных оплат. Для сравнения, годом ранее превышение было менее чем в два раза.

Инфографика АФК

Несмотря на уменьшение количества операций по снятию наличных денег (−8,7% за год), объём их изъятия вырос на 25,2%, до 15 трлн тенге. Такой рост может быть обусловлен относительно высокой долей теневого сектора (2 млн человек или 23% от всей рабочей силы в РК относятся к самозанятым), инфляцией и сохраняющимся доверием части населения к наличным.

Об одновременном увеличении наличных операций можно также судить по росту объёма наличных денег в обращении до 3 трлн тенге (+6,2% за год). Соотношение наличных к денежной массе в экономике снизилось с 11,6% до 10,3%, отражая более ускоренный переход к безналичным расчётам.

В обращении также выросло и количество кредитных карт. В сравнении с октябрём прошлого года показатели выросли на 53%, то есть до 13,6 млн единиц. Дебетовых карт чуть меньше – на 21% (41 млн единиц).

"Дальнейшее проникновение безналичных операций будет обусловлено охватом сегментов, традиционно использующих наличный оборот. Кроме того, отметим и обсуждение механизма фискализации карточных/мобильных платежей, планируемое внедрение цифрового тенге, а также всеобщего декларирования доходов. Эти меры наряду со стремительным проникновением цифровых сервисов могут позволить преодолеть наблюдаемый разрыв в способах оплаты между городами республиканского значения и отдельными регионами", – заключили в АФК.