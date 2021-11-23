Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает Tengrinews.kz.

"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии", - написал Айдос Укибай в Twitter.

Айдос Укибай объяснил решение Назарбаева о передаче полномочий председателя партии Nur Otan.

"Следует понимать, что вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Нурсултан Абишевич остается Лидером нашей нации - Елбасы, выдающимся политиком современности, авторитетной личностью, признанной мировым сообществом.

Думаю, каждый осознает, что человек, стоявший у истоков создания современного Казахстана, вложивший в страну свою душу и посвятивший ей всю свою жизнь, всегда будет жить интересами народа, болеть за будущее нации и всей страны. Это кредо Елбасы остается неизменным", - прокомментировал Tengrinews.kz Айдос Укибай.

Он отметил, что сегодняшнее решение Назарбаева - это лишь логическое продолжение транзита власти.

"Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия Nur Otan должна быть главной опорой для Президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией.

В соответствии с уставом партии избрание и освобождение от должности ее Председателя относится к исключительной компетенции съезда партии Nur Otan. До этого момента Нурсултан Назарбаев будет оставаться Председателем партии", - добавил советник - пресс-секретарь Елбасы.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета партии на 23 ноября.