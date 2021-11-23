Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал акции протеста с участием многодетных матерей, выступавших против вакцинации детей от коронавируса. Он напомнил, что в Казахстане нет обязательной вакцинации детей от коронавируса, данную прививку детям делают по желанию родителей, передает Sputnik Казахстан.

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"Требования были такие, очень странные: "Не нужна обязательная вакцинация". У нас ее нет, обязательной (вакцинации - Sputnik). Пожалуйста, не хотите, не прививайтесь. Это просто возможность дополнительно получить (защиту - Sputnik). Никто не поставит вакцину, пока вы не дадите добровольное согласие. Это возможность выбора: хотите защитить детей - защитите. Не хотите защищать, пожалуйста, надейтесь на природу, естественный иммунитет", - сказал Цой, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что в последнее время гражданское общество - блогеры, журналисты - активно разъясняют населению преимущества вакцинации.

"Они поддерживают, сами разъясняют и без нас. И мы видим, что количество граждан, которые явно каждый день выставляли посты против вакцинации, уменьшается. Мы мониторим, смотрим, что потихоньку убеждаются", - добавил глава Минздрава.

Цой напомнил, на сегодня в Казахстане полностью вакцинировано от коронавируса 70% от подлежащего вакцинации взрослого населения.

"Критическая масса... все поставили уже вакцины", - заключил министр.

Напомним, 19 ноября шумную акцию протеста провели многодетные матери. Сначала они пытались добиться встречи с министром здравоохранения, а затем, взявшись за руки, выстроились в цепь вдоль проспекта Мангилик ел (в районе Дома министерств), скандируя лозунги об "отмене обязательной вакцинации детей от коронавируса". Затем женщины разошлись. Полиция никого не задерживала.

Комментируя требования митингующих женщин, в Минздраве сообщили, что вакцинация детей и подростков от коронавируса проходит на добровольной основе и только с письменного согласия родителей.

Вакцинация препаратом Comirnaty производства Pfizer началась в Казахстане 15 ноября 2021 года. Всего в республику завезли 645 тыс. доз вакцины, поставлять ее планируется каждую неделю. По состоянию на утро 23 ноября вакцинированы 35 012 подлежащих вакцинации граждан, из них 26 354 детей и 8 658 беременных и кормящих женщин.

Власти Казахстана обещают, что в скором времени казахстанцы смогут платно вакцинироваться против коронавируса препаратом Pfizer.