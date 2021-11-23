Вакцина от коронавируса, поставленная детям, будет фиксироваться в общем списке прививочного паспорта, который есть с рождения у всех казахстанских детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"На данный момент для детей (ведение отдельного паспорта вакцинации от COVID-19 как у взрослых. - Прим.) не предусматривается. Но мы фиксируем, какой ребенок получил. Некоторые граждане просят. В принципе, прививочный паспорт у нас есть с рождения: дети получают вакцину от кори, от коклюша. То же самое будет вноситься дополнительно, что получили еще одну прививку (от коронавируса. - Прим.). В Ashyq у нас только по взрослым идет", - объяснил Цой, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Также он сообщил, что среди вакцинированных препаратом Pfizer не было явных признаков отрицательной реакции.

"Мы сейчас наблюдаем, вроде все идет неплохо. Никаких явных мы не видели. Легко переносят и детки, и беременные, и кормящие", - заверил министр.

Говоря о стоимости платной вакцины Pfizer для остальных граждан, Цой пояснил, что цена на сегодня неизвестна.

"Я думаю, цены будут однозначно не выше, чем в других странах, они будут доступны. Это обычно закупает какая-нибудь коммерческая компания, и потом она выводит на рынок, предоставляет возможность вакцинироваться. Как от гриппа, допустим, вакцина: есть в государственных больницах и есть в частных центрах. Мы обсуждаем. Сами поставки очень сложные логистически, требуют соблюдения холодовой цепи. Есть потребность особого надзора", - добавил Цой.