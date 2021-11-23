Власти Казахстана рассматривают возможность введения административной и уголовной ответственности для работников коллекторских агентств. Об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

«По поручению президента, в целях защиты прав граждан от беззаконных действий коллекторских организаций, агентством прорабатываются дополнительные меры по ужесточению регулирования коллекторов, включая предложенное Генеральной прокуратурой введение административной и уголовной ответственности работников коллекторских агентств», - заявил Олег Смоляков.

При этом он напомнил, что в 2021 году для усиления защиты прав потребителей финансовых услуг Агентством инициирован блок законодательных поправок и приняты меры регуляторного характера.

В частности, в мае был принят закон по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности, которым введен единый обязательный для банков и МФО порядок урегулирования просроченной задолженности граждан по займам.

Документом также был введен запрет на требование банками выплат вознаграждений, неустойки, комиссий и иных платежей по истечении 180 дней просрочки по всем ипотечным займам, а также начисление вознаграждения на капитализированные вознаграждения. При этом были расширены основания для списания банками остатка займа по ипотечным займам. Этим же законом были введены дополнительные ограничения для коллекторов.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у казахстанцев должно появиться право самим продавать залоговое имущество вместо банка в случае, если из-за просрочек его решат забрать.