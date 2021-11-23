У кого будут отключать свет в ближайшие дни в Костанае?
23 ноября 2021, 12:44 | ЖКХ
Плановые отключения на сетях ТОО "Костанайского ЭнергоЦентра" с 23 по 26 ноября опубликовала служба IKomek в своем Instagram. Отключения на этой неделе будут в пяти районах города.
Иллюстративное фото pixabay.com
23 Ноября с 10-00 до 18-00
- ТОО "Ирина и К",
- магазин "Зелёный",
- "Угловой",
- "Диар",
- Полиграфия,
- кафе "Винтаж".
Спальный сектор:
- ул. Мауленова 30 б, 18,18/1, 18/3,
- пер. Уральский 8
23 Ноября с 14-00 до 16-00
- Магазин "Пятачок",
- "Текстиль",
- ТОО СК-Компани",
- школа-сад" Уникум" по ул. Железнодорожная 1а,
- детский сад "Солнышко",
- ТОО "Световит"
Частный сектор:
- ул. Гоголя 169-177,
- ул. Железнодорожная 40-72, 64/2—64/9,
- ул. Павлова 167-177,
- ул. Бородина 59-83.
24 Ноября 14-00 до 17-00
Спальный сектор:
- ул. Хакимжановой 118
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой 55-154,
- пр. Рудненский 18/2-18/16,
- пр. Соколовского 42/1 - 42/14, 50/1-50/12, 2-36,
- ул. Рудненская 1-44, 22/4-22/4-22/13
ЖМ Амангельды 24 Ноября 10-00 до 12-00часов
- Аптека "Забота",
- магазин "Жанар",
- парикмахерская Ленина 38б
Частный сектор:
- ул. Целинная 1-37,
- ул. Ленина 1-38, 38а,38б, 29/1, 38/1
25 и 26 Ноября с 10-00 до 19-00
- Магазин "Океан",
- магазин Электроники "OSP"
Спальный сектор:
- ул. Гоголя 63, 65,
- пр. Абая 147, 149,
- ул.Касымханова 16.
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