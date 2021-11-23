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У кого будут отключать свет в ближайшие дни в Костанае?

23 ноября 2021, 12:44 |  ЖКХ

Плановые отключения на сетях ТОО "Костанайского ЭнергоЦентра" с 23 по 26 ноября опубликовала служба IKomek в своем Instagram. Отключения на этой неделе будут в пяти районах города.

Иллюстративное фото pixabay.com

23 Ноября с 10-00 до 18-00

  • ТОО "Ирина и К",
  • магазин "Зелёный",
  • "Угловой",
  • "Диар",
  • Полиграфия,
  • кафе "Винтаж".

Спальный сектор:

  • ул. Мауленова 30 б, 18,18/1, 18/3,
  • пер. Уральский 8

23 Ноября с 14-00 до 16-00

  • Магазин "Пятачок",
  • "Текстиль",
  • ТОО СК-Компани",
  • школа-сад" Уникум" по ул. Железнодорожная 1а,
  • детский сад "Солнышко",
  • ТОО "Световит"

Частный сектор:

  • ул. Гоголя 169-177,
  • ул. Железнодорожная 40-72, 64/2—64/9,
  • ул. Павлова 167-177,
  • ул. Бородина 59-83.

24 Ноября 14-00 до 17-00

Спальный сектор:

  • ул. Хакимжановой 118

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой 55-154,
  • пр. Рудненский 18/2-18/16,
  • пр. Соколовского 42/1 - 42/14, 50/1-50/12, 2-36,
  • ул. Рудненская 1-44, 22/4-22/4-22/13

ЖМ Амангельды 24 Ноября 10-00 до 12-00часов

  • Аптека "Забота",
  • магазин "Жанар",
  • парикмахерская Ленина 38б

Частный сектор:

  • ул. Целинная 1-37,
  • ул. Ленина 1-38, 38а,38б, 29/1, 38/1

25 и 26 Ноября с 10-00 до 19-00

  • Магазин "Океан",
  • магазин Электроники "OSP"

Спальный сектор:

  • ул. Гоголя 63, 65,
  • пр. Абая 147, 149,
  • ул.Касымханова 16.