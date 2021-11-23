В понедельник, 22 ноября, в регионе зарегистрировано 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 107 заболевших, темп прироста был на уровне 0,27%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 35, Рудный – 8, по 6 случаев в Карабалыкском и Карасуском районах, по 5 случаев в Алтынсаринском и Аулиекольском районах, по 3 случая в Лисаковске и Сарыкольском районе, 1 случай в Мендыкаринском районе.

62 пациента обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 63 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 22 ноября 2021г. зарегистрировано 39 243 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 36 670 человек, в том числе 251 за 22 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинированы первым компонентом 337 484 человека, вторым компонентом 314 960.

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 21 ноября в регионе не выявлено заболевших коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) также не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 337 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (134) и КВИ- (35) в регионе - 169 человек.