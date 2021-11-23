В Таразе прошел первый открытый республиканский юношеский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя труда Казахстана, чемпиона Олимпийских игр 1980 года в Москве, чемпиона мира 1981 года в Осло, заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера РК Жаксылыка Ушкемпирова.

Открытие турнира / Фото ztgzt.kz

Уроженец Жамбылской области Жаксылык Ушкемпиров с борьбой познакомился еще в школе, начав заниматься казакша курес. В институте он впервые попробовал свои силы в вольной борьбе и в 1971 году стал чемпионом Казахской ССР. В этом же году Ушкемпиров повторил свой успех на республиканском чемпионате и по классической (греко-римской) борьбе, с которой и связал свою спортивную карьеру. В 1973 году он стал бронзовым призером чемпионата СССР и был включен в состав сборной Советского Союза. Затем в его карьере были победы на Спартакиаде народов СССР в 1975 году и два чемпионских титула страны - в 1975 и 1980 г.г. На Московской олимпиаде он завоевал золотую медаль.

С 1984 года в Казахстане стали проводиться турниры на призы Жаксылыка Ушкемпирова, которые с 2016 года получили международный статус. С 1993 года Ушкемпиров являлся директором спортивного клуба «Жаксылык», а 2 августа 2020 года прославленный борец скончался на 70-м году жизни.

В память о прославленном земляке и в рамках празднования 30-летия независимости страны в Таразе, во Дворце спорта «Тараз-Арена», носящем имя Жаксалыка Ушкемпирова, состоялся первый открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2007 г.р., в котором принял участие 341 борец из всех регионов Казахстана, а также гости из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. На открытии турнира аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что Ушкемпиров показал всему миру непоколебимый спортивный дух и единство казахстанцев.

Момент схватки в тяжелой весовой категории / Фото taraztv.kz

Почетными гостями соревнований стали принесшие спортивную славу Жамбылской области олимпийские чемпионы боксер Ермахан Ибраимов и борец греко-римского стиля Юрий Мильниченко, чемпион мира по боксу Болат Жумадилов, призеры Олимпийских игр дзюдоист Елдос Сметов и борец вольного стиля Акжурек Танатаров, трехкратный победитель республиканского турнира по казак куреси «Казахстан барысы» Бейбит Ыстыбаев, а также родная сестра Жаксалыка Ушкемпирова - Шырынкуль, поблагодарившая организаторов и участников за добрую память о брате. Юрий Мельниченко подчеркнул, что турнир не случайно проводится по стандартам самых крупных международных соревнований - по его результатам будут отобраны кандидаты в юношескую сборную республики перед предстоящими первенствами Азии и мира.

Схватки прошли на трех коврах, а победители и призеры турнира определялись в десяти весовых категориях, в пяти из которых на пьедестал почета поднялись представители юношеской сборной Костанайской области, которую возглавляет тренер ДЮШОР Артем Сошкин. На счету костанайских борцов две золотые и три серебряные награды.

Победитель турнира в весовой категории до 60 кг Алихан Дурсунов из Костаная / Фото предоставлено Дамиром Ахтямовым

Сильнейшим в весовой категории до 60 кг стал воспитанник ДЮШОР Алихан Дурсунов, тренирующийся под руководством Марата Мухамбетова. Еще один воспитанник этого костанайского тренера Таир Амангельды завоевал первое место в весовой категории до 71 кг.

Победитель турнира в весовой категории до 71 кг Таир Амангельды из костаная / Фото предоставлено Дамиром Ахтямовым

Обладателями бронзовых медалей стали воспитанники ДЮСШ Костанайского района Расул Оспан в весовой категории до 51 кг и Санжар Сабитов, в категории до 80 кг. Обоих борцов тренирует Дамир Ахтямов.

Бронзовые призеры турнира - воспитанники ДЮСШ Костанайского района Расул Оспан и Санжар Сабитов со своим тренером Дамиром Ахтямовым / Фото предоставлено Дамиром Ахтямовым



Также бронзовым призером стал и воспитанник ДЮШОР Дмитрий Пасечник (тренер Михаил Досмогомбетов), выступавший в весовой категории до 110 кг.