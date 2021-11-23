С 23 ноября платными стали семь участков дорог в Казахстане. Об этом сообщили в национальной компании "КазАвтоЖол", передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что до настоящего времени проводилось финальное тестирование системы взимания платы за проезд на 7 участках автодорог республиканского значения первой категории с 4-полосным движением: Нур-Султан - Павлодар, Капшагай - Талдыкорган, Тараз - Кайнар, Шымкент - Тараз, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау.

"Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции и вступят в силу 23 ноября 2021 года, соответственно, с этого дня будет взиматься плата за проезд. Начали функционировать Центры обслуживания по платным дорогам", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".

Напомним, с 15 ноября функционировала пробная система взимания платы за проезд на семи участках автодорог республиканского значения первой категории с четырехполосным движением: Нур-Султан - Павлодар, Капшагай - Талдыкорган, Тараз - Кайнар, Шымкент - Тараз, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау.