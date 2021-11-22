Открытый чемпионат мира по джиу-джитсу среди детей, мастеров и профессионалов проходил с 14-го по 21 ноября в Абу-Даби. Костанайскую область в составе сборной РК представляли 8 спортсменов от академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY - пятерых взрослых и троих детей.

Камила Аменова и Алихан Рыспаев – бронзовые призёры чемпионата мира

Алихан Рыспаев, ученик 3 "Е" класса СШ № 23 Костаная стал бронзовым призёром чемпионата мира в весовой категории 38 кг. Еще одна бронза - в весе от 36 кг до 40 кг у Камилы Аменовой, ученицы 5 "Д" класса СШ № 7.

Награждение Алихана Рыспаева на чемпионате мира по джиу-джитсу

Примером для них стал старший тренер Костанайской области по джиу-джитсу и грэпплингу UWW, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу и грэпплингу UWW Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Мурат Бермухамбетов (слева) - чемпион мира по джиу-джитсу

- Очень рады, что смогли внести свой вклад в копилку национальной сборной, - рассказал он. - В полуфинале боролись с борцом из Португалии, выиграл со счётом 2:0. Финал был с англичанином, одержал победу по первому действию.

Бермухамбетов выступал в дивизионе мастеров в категории до 85 кг среди обладателей коричневых поясов по бразильскому джиу-джитсу. Помимо того, что тренер – действующий спортсмен, он является руководителем Ассоциации боевых искусств Костанайской области.

Мурат Бермухамбетов является мастером спорта международного класса

В составе Костанайской команды принял участие в чемпионате и показал конкурентную борьбу имам Костанайской области Быхытбет Тажимбет. Выступив в разделе мастеров среди синих поясов в весовой категории до 95 кг, он уступил спортсмену из Азербайджана в схватке за бронзовую медаль.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области