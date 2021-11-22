Пропавших сельчан нашли спасатели, но коз к тому моменту они так и не обнаружили. Подробности происшествия рассказали в ДЧС Костанайской области.

Случай произошел 19 ноября в районе Б. Майлина, в Павловском сельском округе. По словам родственников, двое мужчин 1973 г. р. и 1980 г. р. ранним утром вышли на поиски 25-ти пропавших коз, но к вечеру не вернулись. Родные обратились к спасателям.

В 23:29, проехав 180 км от Костаная до села Павловка, сотрудники оперативного спасательного отряда приступили к поискам пропавших. Мужчины двинулись в сторону с. Викентьевка, которое находится в 8 км от их поселка. Определив квадрат поиска, спасатели выбрали низину, где проходят сильные ветра 15-20 м/с и снег поднимается до высоты в несколько метров

- 20 ноября, в 04:55, были обнаружены двое людей, медленно идущих по тропе. На вид им было очень холодно, бедолаг загрузили в машину согрели, дали еды и воды, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - Как рассказал один из найденных: «Мы знали дорогу, но буран сыграл с нами злую шутку, было очень холодно… и спасибо что спасли». К счастью, никто из мужчин не пострадал.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО