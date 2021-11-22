По замыслу авторов нового законопроекта, его реализация должна существенно улучшить экологическую, санитарную и ветеринарную обстановку в сёлах, передает Informburo.kz.

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В Казахстане продолжается обсуждение законопроекта "О личных подсобных хозяйствах" (ЛПХ).

Как сообщается в концепции проекта, необходимость его принятия вызвана тем, что на сегодняшний день отсутствует чёткая регламентация ведения хозяйственной деятельности ЛПХ. Это привело к неблагоприятной экологической обстановке, неудовлетворительной эпизоотической и санитарной ситуации не только в самих населённых пунктах, но и вокруг них. В связи с отсутствием административной ответственности за такие нарушения сельские жители зачастую не выполняют необходимые условия ведения ЛПХ, и ситуация продолжает ухудшаться.

"Нехватка пастбищных угодий вокруг населённых пунктов и их высокий уровень деградации на сегодняшний день стали причиной роста количества протестного электората среди самой политически пассивной и консервативной части населения страны, чем всё чаще стали пользоваться оппозиционно настроенные деструктивные элементы", – отмечается в концепции проекта.

Одно из ключевых положений законопроекта – ограничение численности скота в личном подсобном хозяйстве. Это вызвало немало нареканий в обсуждении проекта.

"Оставьте людям всё то, что им принадлежит. Не смейте отбирать или уменьшать личное подсобное хозяйство. Ведь это так хорошо, когда ты приезжаешь в село и можешь купить экологически чистое мясо или молоко. Вы ведь сами пользуетесь этими благами. Одумайтесь и на запрещайте сельчанам иметь столько голов скота, сколько они считают нужным!" – написал в комментариях под проектом пользователь Нурлан Калимов.

"Мы против поправок. Народ сам должен решать вопросы, касающиеся того, сколько скота ему держать в подсобном хозяйстве. Вы там сидите и понятия не имеете, о чём вы вообще разговор ведёте. Прислушайтесь к голосу народа или покидайте свои посты", – написала под проектом Альфия Халидулина.

Часть пользователей поддержала идею властей. Они считают неприемлемой ситуацию, когда на маленьком клочке земли в жутких условиях содержатся десятки, а то и сотни голов скота, становясь источником постоянного шума, неприятного запаха и инфекционных заболеваний.

Министерство сельского хозяйства РК опубликовало на своём сайте ответы на вопросы казахстанцев по этому законопроекту. В частности, в ведомстве прокомментировали вопрос о том, какова норма численности скота в каждом подворье.

"Существуют ветеринарно-санитарные и зоотехнические нормы содержания скота в помещениях, на пастбищах. Эти нормы разработаны, исходя из продуктивности пастбищ. Превышение этих норм как раз и приводит к ухудшению санитарной обстановки внутри сельских населённых пунктов, деградации пастбищ вокруг сёл, что в конечном итоге создаёт угрозу возникновения болезней животных и людей, ухудшения экологической ситуации", – сообщили в Минсельхозе.

При этом право устанавливать предельную численность скота в каждом подворье с учётом особенностей каждого региона, согласно законопроекту, предоставлено непосредственно жителям того или иного населённого пункта, а точнее, сходам (собраниям) жителей конкретного села, местным представительным органам (маслихатам).