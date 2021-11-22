После разгромного поражения в Нур-Султане от «Шахтера» (2:5) «Тоболу» необходимо было побеждать на своем поле с еще большей разницей, либо сравнять счет по итогам двух матчей и уповать на послематчевые пенальти.

Седьмой мяч влетает в ворота «Тобола» в его полуфинальном противостоянии с «Шахтером»

В ответном поединке наставник «Тобола» Александр Москаленко, признанный лучшим тренером Казахстана по итогам сезона и ставший первым лауреатом приза имени Леонида Остроушко, не мог рассчитывать на помощь дисквалифицированных игроков: сербского легионера Душана Йованчича, Самата Жарынбетова и Жаслана Жумашева. Отсутствовали в заявке на игру также обладатель приза имени Сеильды Байшакова - лучший защитник сезона Сергей Малый, Асхат Тагыберген, Азат Нургалиев, Султан Абилгазы и Серикжан Мужиков.

В стартовом составе костанайского клуба вышли голкипер Султан Бусурманов, линию защиты составили северомакедонец Алекса Аманович (слева), Александр Марочкин и игрок молодежного состава Ильяс Альмухамедов. В полузащите играли вышедший с капитанской повязкой Руслан Асранкулов (слева), легионер из Гвинеи-Бисау Тони Силва, Данияр Семченков и Багдат Каиров. В группу нападения вошли французский полузащитник Жереми Манзорро, выдвинутый на острие атаки узбекистанский форвард Игорь Сергеев и сербский легионер Зоран Тошич.

В первые же минуты гости организовали выход слева один на один с голкипером болгарского форварда Мартина Тошева, но Бусурманов стал победителем в этой дуэли, отбив мяч ногой. Хозяева поля, больше владевшие мячом, создать что-то более-менее опасное у ворот соперника не могли.

У гостей на 33-й минуте тот же Тошев попытался поразить ворота «Тобола» из пределов штрафной площади уже ударом справа, пробив с разворота в ближний нижний угол, но Бусурманов в падении забрал мяч. А вот через три минуты голкипер хозяев оказался бессилен, когда после длинного диагонального паса болгарского защитника «Шахтера» Давида Атанаскоски белорусский защитник гостей Павел Назаренко опередил во вратарской площадке Асранкулова и протолкнул мяч мимо Бусурманова в угол ворот.

Звездный легионер «Тобола» серб Зоран Тошич не помог команде выйти в финал Кубка РК

А еще через три минуты Тошев после передачи защитника из Таджикистана ганского происхождения Дэвида Мавутора вошел в штрафную площадь «Тобола» и беспрепятственно пробил слева между защитниками в дальний нижний угол. Запоздалый бросок Бусурманова, не увидевшего момент удара, не спас хозяев от второго гола.

Перед самым перерывом забивший два гола в ворота «Тобола» в первом матче российский нападающий Идрис Умаев едва не стал автором еще одного гола, пробив с острого угла от линии вратарской площадки в дальний нижний угол, но мяч пролетел рядом со стойкой.

Во втором тайме Тошича сменил португалец Рубен Бриджидо, добавивший активности в игру хозяев. Однако «Тоболу» не удалось забить даже гол престижа. Хотя близки были к этому Сергеев, пробивший на 52-й минуте из центра штрафной площади над перекладиной, и Каиров, не сумевший переиграть у правого угла вратарской площадки лучшего голкипера Казахстана этого сезона Игоря Шацкого, оказавшись с ним один на один после паса с левого фланга Манзорро. Гости также были близки к тому, чтобы изменить счет во втором тайме, но, минимум, дважды красивыми бросками спас команду от разгрома Бусурманов.

«Шахтер» стал вторым финалистом Кубка Казахстана и в воскресенье, 28 ноября, в Нур-Султане сыграет с «Кайратом», дважды переигравшим «Астану» с одинаковым счетом 3:0.

Кадры из трансляции