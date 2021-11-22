Последнюю осеннюю сельскохозяйственную ярмарку проведут в Костанае
22 ноября 2021, 11:26 | Общество
Она состоится 27 ноября на территории Сити-Центра (район Казпочты). Об этом сообщается на сайте акимата Костаная.
Фото из архива "НГ"
Как и прежде, ярмарка пройдет с участием товаропроизводителей городов и районов области. Начало - в 9.00.
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