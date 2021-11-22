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Последнюю осеннюю сельскохозяйственную ярмарку проведут в Костанае

22 ноября 2021, 11:26 |  Общество

Она состоится 27 ноября на территории Сити-Центра (район Казпочты). Об этом сообщается на сайте акимата Костаная.

Фото из архива "НГ"

Как и прежде, ярмарка пройдет с участием товаропроизводителей городов и районов области. Начало - в 9.00.