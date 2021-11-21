Новости

Чемпион Казахстана по футболу пропустил семь мячей в матчах полуфинала Кубка РК

21 ноября 2021, 18:02 |  Спорт

Карагандинский "Шахтер" обыграл костанайский "Тобол" и в ответном полуфинальном матче Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

©ФК "Шахтер"

Встреча в Костанае завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Авторами мячей у победителей стали Павел Назаренко (35-я минута) и Мартин Тошев (39-я).

Первый матч, который прошел в Нур-Султане, завершился со счетом 5:2 в пользу "Шахтера".

В финале "Шахтер" встретится с "Кайратом".