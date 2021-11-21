Чемпион Казахстана по футболу пропустил семь мячей в матчах полуфинала Кубка РК
21 ноября 2021, 18:02 | Спорт
Карагандинский "Шахтер" обыграл костанайский "Тобол" и в ответном полуфинальном матче Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
©ФК "Шахтер"
Встреча в Костанае завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Авторами мячей у победителей стали Павел Назаренко (35-я минута) и Мартин Тошев (39-я).
Первый матч, который прошел в Нур-Султане, завершился со счетом 5:2 в пользу "Шахтера".
В финале "Шахтер" встретится с "Кайратом".
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