Выявленные нарушения и недостатки в работе специализированных отделов по обслуживанию населения обсудили члены межведомственной рабочей группы 19 ноября. Заседание провели в спецЦОНе Костаная.

Председательствовал в рабочей группе руководитель департамента госслужбы Костанайской области Асхат ИСКЕНДИРОВ. Он и его коллеги обошли здание спеЦОНа, пообщались с посетителями и прослушали рассказ о возможностях получения госуслуг в электронном формате. Спрашивали об очередях, на которые жаловались в соцсетях костанайцы.

Но во время посещения длинных очередей не нашли, а самое долгое ожидание составило около 40 минут при норме 1,5 часа.

После обхода Искендиров провёл выездное заседание МВК.

- За 10 месяцев 2021 года в наш департамент поступило 4 жалобы, 3 из них были подтверждены, - сообщил он. – Гражданин обращался по вопросу перерегистрации автотранспортного средства, два сотрудника за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности. Имеются нарекания по времени ожидания услуг, что вызывает критику в соцсетях. Мы зафиксировали 30 негативных комментариев.

Некоторые комментарии Искендиров зачитал. 11 октября 2021 года пользователь под ником «Каша кукрузная» сообщила: «То не работают, хотя говорили, что работают. То касса не работает. Как приехала, так у них грузовик сломался». 30 октября пользователь Елена пишет: «Просто ужас! Приехала за 120 км, весь день прождала в очереди, не успела сдать. Работают до 16 часов и всё. Бронь, чтобы сдать вождение, не действует. Только живая очередь, а людей очень много. Постоянно всё зависает и ломается. Как сдавать людям, которые не из Костаная?».

- По итогам общественного контроля выявлены нарушения в части информирования граждан – это неполнота размещения стандарта услуг и некомпетентность сотрудников, - добавил Искендиров. – Были вопросы по диаспорам. У них истребовали излишние документы при получении услуги по замене иностранного водительского удостоверения на удостоверение РК.

Представители спецЦОНа заверили, что эти проблемы решены. Правда, очереди на сдачу практического экзамена пока не исчезнут - спецЦОНа всего две машины, которые периодически ломаются или попадают в ДТП.

Гораздо большее обсуждение вызвала проблема так называемых «помогаек». Недавно в Агенстве РК по противодействию коррупции заявили, что 1 000 водителей из Костанайской и Акмолинской областей купили права. По данным ведомства, будущим водителям выдавали бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание ПДД, а по факту они никаких экзаменов не сдавали. Вместо них зачет получали специально подготовленные подставные лица. 14 октября появилось сообщение, что бывших руководителей областного подразделения «Правительства для граждан» взяли под стражу по подозрению в создании и руководстве организованной группы. Правоохранители считают, что они выдавали бланки об успешной сдаче теоретических экзаменов за денежное вознаграждение.

- Я назначен на должность всего 3 месяца назад, - сообщил руководитель службы внутренней безопасности костанайского филиала НАО «Правительство для граждан» Асылжан ТУЛЕБАЕВ. – Мы совместно с органами по «помогайкам» отрабатываем. До меня 1,5 года вакансия пустовала и поэтому ситуация ухудшилась. Всем большой рахмет, потому что я сам ранее отправлял письма руководителям госслужбы, налоговой, полиции о совместном проведении рейдовых мероприятий. Комиссия же есть у нас. Давайте как-то совместно отрабатывать или сейчас что-нибудь создадим…

- Ну вы сами как видите решение проблемы? Вы на можете что-то предложить? Хотелось бы более четких формулировок, – перебил выступающего Искендиров.

Ответил на его вопрос заместитель директора филиала НАО Шынгыс АШИРБЕКОВ. Он видит решение во внедрении системы биометрии при сдаче экзаменов, которую должны установить до конца года.

- В данный момент у нас на автодроме датчики устарели, из-за этого планируется их заменить, они будут работать через GPS. – сообщил Аширбеков. – Поэтому человеческий фактор почти 100% не будет присутствовать. А при сдаче теории будут внедрены биометрические камеры. Он будет считывать лица сдавших теорию и сравнивать с теми, кто сдаёт практику. В Нур-Султане и Алматы уже установили эти датчики. Многие проблемы сами будут решаться.

Искендиров возразил, что «помогаек» нельзя просто так выгнать, так как они законно работают в системе автострахования. Проблема в том, что они не должны работать на территории спецЦОНа.

- На каждое действие есть противодействие, - заключил начальник управления миграционной службы ДП Кайрат ДУТПАЕВ. – Нужно просто хотя бы на бумаге расписать алгоритм действий этих «помогаек». Понятно, что по закону нельзя запретить им предпринимательскую деятельность. Но нужно понять - когда они встречают условного кандидата, они предлагают ему комплекс услуг и плюс техосмотр, который выдается за 15 минут. Есть же способ «учебный нарушитель» или, как у вас, «тайный покупатель», который распишет всю схему и оказываемые услуги. Тогда мы сможем понять, в каких моментах они нарушают закон. Я предлагаю начать с малого.

Возникли претензии у членов рабочей группы и к процедуре приёма сотрудников спецЦОНа на работу. Искендиров возмутился тем, что работники имеют доступ к огромной базе данных, но при этом не проходят никакой спецпроверки. Как решать эту проблему - пока не ясно, в департаменте госслужбы будут думать.

- У вас есть должностные инструкции, но я вам сразу скажу, что если представитель внутренней безопасности с ними лично не отработает, то никто эту инструкцию даже не прочтёт, или прочтёт и через час забудет, - считает Искендиров. – Сотрудники, которые работают с охраняемыми данными, должны либо быть приравненными к госслужащими, либо подпадать под призму действия УК РК.

Проверить собираются и медкабинет спецЦОНа, так как, по мнению членов рабочей группы, в его помещении сложно соблюдать социальную дистанцию.