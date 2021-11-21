В Гамбурге (Германия) этой ночью прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой в супертяжелой весовой категории (свыше 90,7 кг) между казахстанцем Жаном Кособуцким и Алексисом Бенджамином Гарсией из Доминиканской Республики (11-0, 7 КО).

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На кону 10-раундового боя стоял вакантный титул WBC International Silver. Для Кособуцкого этот бой был третьим в 2021 году. В предыдущем поединке, прошедшем здесь же в августе, Кособуцкий защитил завоеванный в феврале этого года титул интернационального чемпиона WBA - WBA International, нокаутировав во втором раунде американского боксера Джоуи Давейко. Этот пояс стал вторым в профессиональной карьере костанайского тяжеловеса, ранее он выигрывал чемпионский пояс боксерской организации IBO - IBO Inter-Continental.

Для Жана Кособуцкого, тренирующегося под руководством своего отца Сергея Николаевича Кособуцкого и впервые вышедшего на профессиональный ринг 23 сентября 2017 года, бой с Гарсией стал для него 17-м профессиональным поединком. Во всех своих предыдущих боях Кособуцкий одержал победы, причем 15 из них досрочно - нокаутом. На любительском ринге наивысшим достижением Кособуцкого были три победы на чемпионатах Казахстана (2010 г., 2012 г., 2013 г.) и серебряная медаль XXVI летней Универсиады в Казани (Россия) в 2013 году.

В профессиональной карьере Алексиса Гарсии до встречи с Кособуцким было 11 проведенных поединков, в которых он ни разу не проигрывал, а семь боев завершил нокаутами. При этом он все свои бои провел на родине. Перед первым своим выездным поединком доминиканский боксер в июле одержал досрочную победу над соотечественником Франсиско Сильвенсом (23-3, 22 КО).

В своем 17-м профи-бое Кособуцкий, как обычно, с первого раунда взял инициативу в свои руки. Гарсия очень активно контратаковал, постоянно сближаясь и пытаясь использовать свои джебы, работая в обеих стойках. Несмотря на свой вес, доминиканский боксер довольно неплохо перемещался на ринге. Однако запутать Кособуцкого и заставить его ошибиться у Гарсии не получилось. В четвертом раунде Жан отправил своего соперника в нокдаун, а в пятом раунде одержал победу техническим нокаутом.

Кадр из видеотрансляции



Таким образом, Жан Кособуцкий одержал 17-ю победу в своей профессиональной карьере, ставшую 16-й досрочной, и завоевал вакантный титул чемпиона WBC International Silver в супертяжелой весовой категории. Алексис Гарсия же потерпел первое поражение на профи-ринге.