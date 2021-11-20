Премьера спектакля «Наша Камшат» состоялась вечером 19 ноября. Новая работа рассказывает о жизни нашей землячки, Героя Соцтруда и депутата Совета национальностей Верховного совета СССР Камшат Доненбаевой, скончавшейся в 2017 году.

Журналистам постановку показали в рамках предпоказа за день до премьеры.

Спектакль о женщине

Режиссер Руслан БУШИНСКИЙ отмечает, что сценарий написала местная журналистка Светлана Офицерова по воспоминаниям коллег и родственников знаменитой трактористки, а он лишь творчески его переработал.

- Первоначальный сценарий сильно отличается от того, что мы видим на сцене, - рассказал «НГ» Бушинский. – Моя главная мысль - в том, что это спектакль о женщине. Ей оказалась Камшат. Могла быть другая, но всё-таки женская ее часть, через что ей пришлось пройти и с какими трудностями столкнуться, я хотел раскрыть её. Да, старшее поколение ее знает. Но направленность спектакля больше на молодежь. Это видно и из музыкального оформления. Я хотел познакомить молодежь с Камшат Доненбаевой понятным языком. Может быть, много в спектакле символизма, но не мог я без него обойтись.

Первыми зрителями стали костанайцы, знавшие Камшат Доненбаеву, и студенты колледжей и вузов.

Им показали постановку о советской труженице, в которой сочетается борьба за права женщин и коммунистическая идеология. Режиссер показывает ее идеальной женщиной и любящей женой, которая жить не может без труда, при этом скромной и самоотверженной.

- Основная проблема - что это не вымышленный персонаж, с которым я могу работать, как хочу, - говорит Бушинский. – Есть женщина, которая стала народным героем. Можно было ее сделать такой, какой она была. Но мне хотелось какую-то изюминку что ли. Сценарий я переработал так, чтобы сосредоточиться на Камшат. Изначально в нем были мама, сестра и брат Камшат, её коллеги… Я не стал их вносить в спектакль, чтобы он не был слишком бытовым. Сжал число персонажей до минимума.

Монолог для современной молодёжи

Главных действующих лиц всего двое: Камшат (её сыграла Гульмира Кульбаева) и муж Темирбек (Сергей Щербинин). Он учит её чинить и управлять трактором, который метафорично заменили на бумажные самолётики. При этом свою мотивацию героиня излагает, обращаясь к молодёжи.

- Ценность жизни понимаешь только тогда, когда работаешь, - говорит со сцены Камшат. – Признаюсь, меня огорчает, что среди молодёжи стало так много ленивых. Когда я слышу их недовольство, что им чего-то не хватает, не понимаю! Все хотят много получать, но не все готовы много работать.

Кроме рассказа о сложном пути становления трактористки, появляется и критика советских реалий, перекликающихся с современностью. По сценарию, когда Камшат Доненбаева становится передовиком производства, к ней приезжают журналисты и делают репортаж, создавая при этом красивую картинку. После интервью Камшат произносит эмоциональный монолог:

- Как я им в глаза буду смотреть? Они будут думать, что я такая же фальшивая, как и то, что в поле устроили! Сегодня приезжали с телевидения снимать, как мы работаем на посевной. И такой спектакль устроили! Выдали механизаторам новые красивые комбинезоны, каких сроду у нас не было. Горячий обед специально привезли, хотя знают, что мы еду с собой из дома берём. И главный агроном приехал - вроде как руководить на месте. Трактористам рекомендации даёт, замеры делает. Ну к чему эта показуха? Ведь все сельчане знают, как мы на самом деле работаем. Но за людей просто обидно. Получается, просто так они ни хорошей одежды, ни горячей еды не заслужили. А тут ради меня и такое благополучие обеспечили. Стыдно-то как!

В спектакле очень хорошо показано, чем приходится жертвовать, когда отдаешь всего себя работе. Как при этом складываются отношения в семье. Показана и любовь Камшат и Темирбека – нежная, трогательная и настоящая. В спектакле у Камшат своё понимание жизненного счастья:

- Я просто хотела показать, что и женщина на тракторе может сделать многое, - говорит она. – Может быть, я ошибалась когда звала своих подруг за собой? Может быть, и моё здоровье было бы крепче… Но была бы моя жизнь такой яркой, такой насыщенной и такой счастливой. Волею Всевышнего мне была дарована прекрасная судьба – обрести большую, настоящую любовь на всю жизнь. Это подарок небес! Увидеть успехи и счастье своих детей – безмерное благо. Найти своё дело – огромная удача!

К концу спектакля Камшат Доненбаева - уже депутат. Она читает письма тружениц Кустанайской области, решает проблемы местных жителей. И со сцены так обращается к чиновникам:

- Наши труженики - вот кто достоин славы и почета в первую очередь! Я хочу, чтобы об этом помнили люди. Особенно те, кто наделен властью. Я хочу, чтобы вы любили и ценили нашу землю, которая так щедра к нам. Ах как я любила поле, запах свежей травы. Моя земля дала мне всё – все победы и потери, радости и горести, волнения и покой - всё здесь.

"Человек здесь почти идеальный"

В зале из чиновников на предпоказе 18 ноября эту речь слушал только руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ. «НГ» он рассказал, что ему спектакль понравился:

- Я считаю, что в целом наши артисты справились. Очень сложно представить бесконфликтный материал, вообще в драматургии. А человек здесь практически идеальный. Мы её знаем как человека, которая успевала делать всё. Я был с Камшат Доненбаевой знаком лично. Я с ней общался, сопровождал её на несколько мероприятий. Актриса, может, не передала весь характер, который мы увидели в пожилом возрасте Доненбаевой. Она всё-таки была очень спокойным человеком. А здесь всё-таки есть характер. Я считаю, что артисты хорошо поработали. Мне очень понравился элемент самолётиков. Он ненавязчивый, но даёт динамику полётов её жизни.

После предпоказа зрители обсуждали спектакль с труппой и директором театра Юрием Ивлевым.

Тот сообщил, что изначально планировался спектакль о трёх женщинах. Хотели взять две личности из советского прошлого и «одну современную бизнесвумен». Но в итоге не смогли найти человека наших дней, соразмерного по масштабам Камшат Доненбаевой.

- Я лично знала Кашат, её семью, - рассказала «НГ» заслуженный врач РК Купей МАЛЬЧУБАЕВА. – Я вам расскажу историю. Я с ней встретилась в Москве в 1984 году. Она была депутат, а я там училась. Не могла попасть в Театр сатиры, где играли еще Папанов и Миронов. Говорю: «Камшат, давай билеты!». Она была очень скромной. Она могла их купить, как депутат. С ней было легко. Она их нашла, мы сидели в третьем ряду. Если говорить о самом спектакле - надо молодёжи показать жизнь Камшат по годам. Есть же кадры видеохроники. То есть, нужно чуть подробнее. Актриса образ передала. Если дополнить спектакль, сделать его более подробным, то молодёжь поверит.

Премьеру спектакля можно будет увидеть и на следующей неделе. Правда, чтобы купить билеты, лучше сначала позвонить в кассу. Мест немного, особенно из-за ковидных ограничений.

Фото Ксении РЕБИК