Сегодня, 20 ноября, казахстанский боксер-супертяжеловес Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО), владеющий поясом WBA International, проведет поединок против доминиканца Алексиса Бенджамина Гарсии (11-0, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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10-раундовый бой пройдет в Гамбурге (Германия), а на кону будет стоять вакантный титул WBC International Silver. По времени Нур-Султана он начнется в 00:00, в прямом эфире его покажет "Хабар". Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Боксеры уже прошли обязательную процедуру взвешивания.

Для Кособуцкого этот бой станет третьим в 2021 году, предыдущие два также прошли в Гамбурге. В феврале казахстанец досрочно выиграл вакантный титул WBA International, а в августе успешно защитил пояс, снова нокаутировав соперника.

Как ранее комментировал портал Vesti.kz, соперник Жана Кособуцкого - невыездной. Вся его активность проходила исключительно на родине. Даже любительская карьера особо границы Доминиканы не пересекала. Так что его выезд в Гамбург (Германия) станет путешествием. Гарсию из зоны комфорта выманили титул и возможность сразиться с набирающим ход Кособуцким, который может принести ему бонусы.

В общем, решил подумать о карьере, прокатиться, показать свой скилл искушенным европейским болельщикам. Хорошие каникулы, учитывая, что шансы на успех в бою против Кособуцкого у него есть.

Гарсия - надежный и активный контрпанчер. В этом он силен и стабилен. Только вот для полного раскрытия навыков не хватает важного - роста. Данный минус вынуждает его постоянно сближаться, что повышает риски быть повергнутым.

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Как он компенсирует это? На удивление хорошими джебами. К тому же доминиканец неплохо перемещается на ринге. И главное - он комфортно работает в обеих стойках. Гарсия этим самым запутывает оппонентов, вынуждает ошибаться.

Хороший соперник. Потягается с казахстанцем. К слову, он хорошо вкладывает силу в свои удары. Это также может доставить проблемы Жану. К тому же он ни разу не проигрывал. И семь из 11 побед являются досрочными - неплохая картина.