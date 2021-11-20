19 ноября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 113 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,29%. Днем ранее заболели 110 человек, темп прироста был на уровне 0,28%.

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В пятницу заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 42, г. Рудный - 14, Костанайский район – 12, Карабалыкский район – 8, г. Житикара – 7, Аулиекольский район – 6, по 5 случаев в районе Б. Майлина, Федоровском районе, в г. Лисаковск – 4, по 3 случая – Алтынсаринском, Денисовском, Карасуском районах, в г. Аркалык - 1.

100 пациентов обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 108 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 ноября 2021 г. зарегистрировано 38 955 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 36 400 человек. в том числе 22 за 19 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинированы первым компонентом 336 773 человека (+455), вторым компонентом 314 168 (+526).

На сайте сайта Министерства здравоохранения РК, информацию о летальных случаях от КВИ+ и КВИ- до сих пор не разместили.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 317 человек (+9 за 17 ноября).