35 100 доз вакцины Pfizer должны поступить в наш регион в ближайшие часы. Для них уже заготовили морозильное оборудование. Ими планируют прививать подростков старше 12 лет, а также беременных и кормящих мам. При этом пока только 2 000 родителей подписали информированное согласие на вакцинацию своих детей.

Об этом сегодня, 19 ноября, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела БЕКСУЛТАНОВА.

- Мы думали, что вакцина сегодня уже прийдёт, но из-за погодных условий её поставка задерживается, - отметила она. - С утра был проведен штаб с вице-министром Шурановым, нас проинструктировали. Вакцина Pfizer бесплатно только для детей и беременных женщин. Этот контингент будет расширяться, но мы ждём нормативный документ. Те 35 100 доз о которых мы говорили будут использованы только для вакцинации обозначенных категорий граждан. 29 ноября мы ожидаем поставку вакцину для тех лиц, которые изъявят желание привится платно. Мы ждём поставку, но количество доз и стоимость их пока неизвестны.

- Почему именно вакцина Pfizer будет платной? - спросил корреспондент "НГ".

- Уже было сказано, что Pfizer закупается для определенного контингента, - ответил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. - То есть для детей и беременных. Тем лицам, которые захотят... А захотят те, которые посещают Евросоюз, США, то есть страны, которые зарегестрировали Pfizer. Они заинтересованы в этом. Если вы не желаете прививаться "Спутником" или "Казваком", то придётся заплатить. И министр здравоохранения сказал, что с нового года, вполне возможно, любая вакцина, не произведенная в Казахстане, будет платной для наших граждан. Никто на гражданах зарабатывать не будет, но единственное - нужно восполнить затраты, понесенные государством.

Как отметила Бексултанова, вакцинация подростков, чьи родители согласились на Pfizer, будет организована не в школах, а в прививочных пунктах медорганизаций. При необходимости могут организовать и выездную прививочную бригаду, которая поедет в конкретную школу. Заместитель руководителя управления вновь заверила - без согласия родителей детей не вакцинируют. Для невакцинированных школьников никаких ограничений не предусмотрено.

В новом постановлении санврача также прописана рекомендация для работодателей - по возможности отправлять невакцинированных сотрудников на удаленку. Следить за этим будут мониторинговые группы, но никаких санкций за несоблюдение рекомендации нет.

Говорили на брифинге и о ревакцинации.

- С 22 ноября у нас начнётся кампания по ревакцинации, - сообщила Бексултанова. - Привившиеся вакциной "Спутник" будут приглашаться в поликлиники для получения бустерной дозы инактивированной вакцины - таких, как QazVac и VeroCell. После получения второго компанента ревакцинация инактивироваными вакцинами нужна через 9 месяцев. Те лица, которые получили QazVac и VeroCell, будут ревакцинироваться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Хотя постановление главного санврача допускает ревакцинацию "Спутником Лайт" для тех, кто получил вакцину "Спутник V".

Когда начнут ревацинировать тех, кто вакцинировался вакцинами QazVac и VeroCell, пока неизвестно.

- У нас предстоит ещё одна большая работа - проведение исследования по оценке популяционного иммунитета к ковиду, - сообщил Севостьянов. - К нам доставлены необходимые материалы. Мы ждём ссылку облачного хранения, где будут определены категории людей для проведения этого исследования. Просто чтобы наши люди были готовы и знали. Кто желает проверить свой иммунитет после прививки, могут войти в программу, ввести свои данные. Программа определит - попадаете вы под категорию исследования или нет. Если программа выберет, вас пригласят сдать кровь на анализ. Так вы узнаете, какой у вас имунитет к ковиду.