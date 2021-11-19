В субботу, 20 ноября, на востоке Костанайской области ожидается небольшой снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на востоке области - 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, на востоке - минус 13-18 градусов. Днем 2-7 градусов мороза, на востоке области - 10 градусов со знаком минус.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, со скоростью - 9-14 м/с, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем - 3-5 градусов со знаком минус.

В воскресенье, 21 ноября, ночью на северо-западе региона снег, а днем снег - на большей части территории, на севере метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на северо-западе 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, на востоке - 13-18 градусов со знаком минус. Днем 0-5 градусов мороза, на востоке - 8 градусов со знаком минус.

В Костанае облачно, снег, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Ночью 7-9 градусов мороза, днем - 0-2 градусов со знаком минус.

В понедельник, 22 ноября, на на северо-востоке осадки, дождь и снег, на севере метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на северо-западе - 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с. Ночью - минус 1-6 градусов, на востоке - 9 градусов мороза. Днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке - 5 градусов со знаком минус.

В Костанае облачно, снег и метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем - от нуля до 2 градусов со знаком минус.

- Погода обусловлена северо-атлантическим циклоном, который будет проходить через наш регион своей теплой частью, - отметила Антонина Шибаршина.