Законопроект, упрощающий пребывание в России зарубежных студентов, в ближайшее время внесут в Госдуму. В понедельник документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает Коммерсантъ.

Иллюстративное фото pixabay.com

Как говорится в пояснительной записке, инициатива направлена «на установление особого правового режима» для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих обучение по очной форме в российских вузах и научных организациях. Законопроект предлагает выдавать РВПО по заявлению иностранного студента на срок его обучения и последующие 180 дней (сейчас этим занимается учебное заведение).

Иностранные студенты, обращающиеся за получением РВПО, будут освобождены от обязательств подтверждать факт владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ, а также ежегодно подавать уведомления о проживании. Кроме того, им предлагается право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ.

Глава фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель главы ФМС РФ Вячеслав Поставнин полагает, что вузы давно пора было освободить от необходимости ставить на учет иностранных студентов. Появление законопроекта он связывает с демографическими проблемами.