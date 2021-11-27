Уходящий год запомнится людям разными событиями в их жизни, хорошими и не очень, радостными и печальными. Второй год пандемии, засушливые весна и лето внесли негативные коррективы в образ жизни и планы многих людей.

Конечно же, вместе с тем был приобретён бесценный опыт поведения в новых условиях. Вселяют надежду всё большее количество привитых людей в мире, разработка новых эффективных средств для лечения болезней. Только что главы 20 наиболее развитых стран мира рассмотрели вопросы об уменьшении и прекращении к 2050 году выброса вредных веществ в атмосферу планеты. Приходит понимание, что так дальше жить нельзя.

Лично для меня уходящий год ассоциируется с конкретной датой – 1921 год. Это дата рождения поколения, которых почти в полном составе выкосила великая война в свои самые первые ужасные месяцы. Ещё в молодые годы я обратил внимание, что среди ветеранов войны в нашей и соседних деревнях почти не было воинов этого года рождения. В основном это были 1923-25 годов рождения, как и мой отец, и мой тесть, оба артиллеристы, 1924 года, завершившие свою войну в Праге.

В этом году молодым ребятам, встретившим первыми фашистов, было бы 100 лет… Целый век. Целая веха. А теперь простая, сухая и горькая цифра - 7. Именно столько в 120-тысячном Рудном осталось ветеранов войны. По двое 1923-го и 1924 года рождения, один – 1925 года, два - 1926 года. Нет сомнения, что эти люди окружены заботой и любовью близких. Наше государство оказывает им посильную помощь накануне праздника Дня Победы. Достаточно вспомнить, сколько им было выдано средств по сравнению с другими странами СНГ. Конечно же, не всё измеряется деньгами. Считанные единицы ветеранов остались в областном центре, а в некоторых районах области их уже нет…

Время неумолимо. Уже для наших внучат ветераны войны будут казаться персонажами далёкой и славной истории, как для нас ими были участники гражданской войны. И сейчас очень важно, именно в эти дни, пока ещё живы герои войны, напоминать о них, говорить о них, показывать их, обнимать их. Чтобы потом говорить потомкам, что мы в их лице обнимали живую Историю.

У великого Чингиза Айтматова описывается, как в старину из пленённого храброго воина делали послушного раба. Ему обривали волосы на голове и натягивали шкуру только что зарезанного ягнёнка. Привязав человека к столбу, оставляли его на солнцепёке на несколько дней. Через некоторое время корни волос, не находя выхода, начинали расти в мозг. Храбрый воин терял рассудок, и память… Забывал начисто кто он и откуда он. Их называли манкуртами. С тюркского - «вечный червь», человек, не помнящий родства.

Сейчас в различных телепередачах и на просторах вездесущего Интернета встречаешь материалы и рассуждения вроде бы адекватных и неглупых людей о том, что жертвы блокадного Ленинграда – напрасные жертвы, что движение «Бессмертный полк» -это чуть ли не оскорбление памяти погибших и ушедших героев войны. Про героизацию «лесных братьев» на Украине и в странах Прибалтики и говорить нечего. Вот они и есть современные манкурты.

Подходит к завершению 2021-й, последующие пять-шесть лет будут юбилейными для наших ветеранов войны. Обнимите их, обнимите Историю.