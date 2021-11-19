В сентябре 2021 года в министерстве образования РК заявили, что уличные туалеты в школах еще есть в восьми регионах Казахстана, в том числе - в Костанайской области. В связи с этим "НГ" отправила запрос в управление образования.

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15 ноября заместитель руководителя управления образования Жанагуль ЖУМИНА сообщила: 100% сельских школ Костанайской области оснащены теплыми туалетами. В январе 2020 года этого блага цивилизации не было в 51 школе в 9 районах.



- Летом 2020 года в 46 школах установили тёплые туалеты, на что из местного бюджета выделили 85,2 млн тенге, - поясняется в ответе. - В 2021 году их установили в оставшихся 5 школах Джангельдинского района, на что потратили 15,3 млн тенге. Таким образом все 477 школ области оснащены тёплыми туалетами.



Жумина уточнила, что в 162 школах в туалетах нет закрытых кабинок. Эти школы в основном находятся в селах, где нет центральной канализации, поэтому там допускается обустройство санузлов из расчёта 1 туалет на 75 человек и 1 наливной умывальник на 30 человек. В 2022 году работу по установке закрытых кабинок в санузлах школ продолжат.

В ведостве заверили - согласно п. 92 санитарных требований к организациям образования, тёплые туалеты во всех школах оборудованы унитазами и раковинами, в наличии есть средства для мытья рук и урны для сбора мусора.



В управлении образования отмечают, что ликвидация уличных туалетов, которыми школьники уже не пользуются, еще продолжается. Также направлена просьба в министерство - оставить уличные туалеты в качестве резервных на случай возможных проблем с водопроводом и канализацией во время холодов.