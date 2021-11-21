Чем лучше ты что-то делаешь – тем больше у тебя свободы, потому что свобода – это доверие других

Наша семья сейчас на таком этапе, когда надо объяснить детям, зачем нужно учиться хорошо. И лучше не просто хорошо, а отлично. Нет, можно, конечно, говорить им, что учиться хорошо нужно потому, что так хотят мама и папа. Однако мы пытаемся говорить с детьми на равных, так что такое объяснение не очень подходит.

Но тут нужно лирическое отступление.

Видите ли, в последнее время очень распространилось убеждение, что учеба на отлично в современном мире не нужна. Что главное для ребенка – творческая самореализация, свобода и раскрытие. Что оценки устарели как система. Что мир непредсказуем, и вообще непонятно, чем завтра ребенок будет заниматься – играть в "Доту", майнить биткойны или снимать тик-токи. И ни для одного из этих модных занятий высокие оценки совершенно не нужны. Дай ребенку раскрыться – и перед тобой будет новый Илон Маск, а не какой-нибудь унылый юрист в галстуке.

Я лично считаю, что это мнение – чушь собачья. И что учиться на отлично нужно. И не потому, что поколение тик-тока в большинстве своем не воспринимает тексты больше 140 символов и стремительно теряет навык критического мышления, из-за чего верит всякому бреду. И не потому, что из миллиона детей, играющих в Доту, в лучшем случае один станет чемпионом мира, а остальные просто зря потратят время. И даже не потому, что я сам вечный отличник, и мне бы хотелось, чтобы дети пошли по моим стопам. Все это важно – но это не главная причина.

Видите ли, мы можем сколько угодно недооценивать среднее образование, и это даже сейчас как-то модно – говорить, что знания, которые люди получают в школе, им не пригодятся. Но при всем при этом вряд ли кто-то всерьез будет недооценивать образование вышнее.

А в критериях отбора у любого действительно престижного западного университета – ну, мы же про хорошее образование говорим – всегда есть такое понятие, как academic excellence. Оно обычно означает, что ты должен быть в лучших 10% среди тех, с кем ты учился. И это требование применяется всегда. И если ты ему не соответствуешь, ты в приличный университет не попадешь ни за какие деньги. А приличный университет – это не только образование. Это еще и связи. Это networking, с которым сейчас плешь проели разные бизнес-коучи. И, кстати, Илон Маск, которого они так любят упоминать, закончил Пенсильванский университет. Для поступления туда нужен GPA 3.9 из 4. GPA – это средний балл диплома. Илон Маск, друзья мои, был отличником.

Вот и самое простое для меня, как для родителя, объяснение, почему я должен стремиться к высоким оценкам для детей. Потому что для того, чтобы состояться в современном мире, нужно высшее образование. А лучшее высшее образование не получить, если ты троечник. И, кстати, я почему-то убежден, что творческая самореализация и нормальное детство бывают и у отличников тоже. Может, потому что сам бывший отличник.

Но вот в чем проблема – я это могу объяснить для себя, но я это пока не могу объяснить детям. По очень простой причине – для них такие вещи, как карьера и самореализация, пока очень далеко. И поэтому сейчас нужно найти какое-то простое и понятное объяснение для них, почему надо учиться хорошо. И мне кажется, что я в одной из наших бесед с детьми это объяснение нашел, и оно мне очень нравится.

Чем лучше ты учишься – тем больше у тебя свободы. Вот простая мысль, которую я сейчас пытаюсь внушить детям. И это относится не только к учебе. Чем лучше ты что-то делаешь – тем больше у тебя свободы. Просто на учебе в их возрасте это легче всего показать.

Если ты хорошо учишься – это значит, что тебе можно доверять. Что ты не проспишь, не забудешь, не пропустишь, не подведешь. Что тебя не нужно, как троечника, ежесекундно опекать и стоять над душой. Что если ты занят своими делами – это значит, что все обязательные вещи ты уже сделал, и сделал хорошо. И тебя проверят раз, проверят два – а потом проверять перестанут. Потому что ты заслуживаешь доверия. А доверие – это свобода.

Я это детям на примере Play Station объяснил. Если я вижу тебя играющим – значит, все обязательные вещи ты уже сделал. И я верю, что ты их сделал, и сделал хорошо. Но если я тебя проверю, и окажется, что ты их сделал плохо – к Play Station ты больше не подойдешь. Не потому, что я хочу тебя наказать, нет – а потому, что я не могу тебе доверять. У тебя была свобода делать все, что хочешь – и ты ее потерял.

То же самое относится к работе. Чем лучше ты что-то делаешь – тем больше у тебя свободы, потому что свобода – это доверие других. Это возможность делать вещи так, как ты считаешь нужным, за деньги, которые ты считаешь приемлемыми для себя, и на своих правилах. Потому что люди знают – ты точно не подведешь. Это правило работает всегда и во всем – в спорте, в отношениях, и особенно в бизнесе.

Не знаю, понимают ли мои дети такую логику. Время покажет. Но она точно лучше, чем унылое «ты должен, потому что должен». И если они ее поймут, она точно поможет им в жизни.

Автор - юрист, живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook