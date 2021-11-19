Вопрос о деталях празднования в кафе и ресторанах детально обсуждали 18 ноября на совещании в региональной палате предпринимателей «Атамекен». Рестораторы сейчас на свой страх и риск принимают заказы на новогодние мероприятия - без уверенности, что они состоятся.

- Имеется постановление №44 по работе с проектом «Ashyq», к нему есть изменения от 20 октября текущего года, внесенные постановлением №47, которое в свою очередь имеет приложение №5 «Критерии деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» при наличии зеленого статуса», - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Владимир НЕЧИТАЙЛО. - И первый пункт его оговаривает, что допускается проведение банкетов в желтой зоне при заполняемости до 50%, но не более 70 посадочных мест. Таким образом на проведение новогодних банкетов запрета нет, но есть ограничения. Костанайская область в желтую зону вошла, будем надеяться, что это стабильно. Что касается продолжительности работы, то в том же постановлении главного санитарного врача республики № 47 говорится, что в желтой зоне участникам проекта она разрешена до 1 часа ночи, лидерам «Ashyq» - до 3 часов. Если эпидситуация изменится, то в зеленой зоне работать можно будет до 3 часов, лидерам - до 5-ти. В условиях красной зоны участникам проекта «Ashyq» деятельность разрешена до 24.00, а лидерам - до 2 часов.

К совещанию в режиме онлайн подключались предприниматели. От них было несколько вопросов по количеству посетителей. Четко прозвучал ответ на вопрос по поводу больших залов - даже если мест в них 250-300, число гостей не может быть более 70.

Но приглашенные Дед Мороз и Снегурочка или какой-нибудь танцевальный коллектив, сопровождающий программу в течение определенного времени, не в счет. Об этом четко говорилось на совещании.

- Будут ли в новогодние дни работать мониторинговые группы, может сделают исключение? - спрашивали предприниматели.

- Нет, исключением эти дни не станут, - ответила руководитель отдела сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО, которая сама является постоянным участником мониторинговой группы.

На совещании уточнили также основные параметры лидерства в проекте «Ashyq», в связи с тем, что этот статус дает преимущества в работе.

- Все критерии прописаны в постановлении № 44, в 6-м приложении к нему. Они зависят от сферы деятельности и населенного пункта. Основное - это количество сканирований статуса посетителей кафе или ресторана, «чекинов», - напомнил начальник отдела сопровождения проектов РПП «Атамекен» Роберт ЮСУПОВ. - Что касается общепита, то для заведений с площадью зала до 100 кв. м условия лидерства в проекте «Ashyq» такие: для областных центров и городов областного значения свыше 200 фиксаций за 2 недели, для райцентров и иных населенных пунктов - более 100 фиксаций за две недели.