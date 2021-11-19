Жители Костанайской области попросили Министерство здравоохранения Казахстана исследовать влияние на организм людей "неправильного" часового пояса, в котором они живут, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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К первому вице-министру здравоохранения Марату Шоранову с этой просьбой обратилась руководитель общественного объединения "Радуга" родителей детей-инвалидов в Костанае Наталья Колоскова.

"Вопрос о позиции Министерства здравоохранения в отношении неправильного часового пояса в Костанайской области. С 2004 года наша область живет не в своем часовом поясе, то есть назад два часа. Дети сейчас поднимаются в семь утра, на самом деле это пять часов утра. Мы живем не в своем часовом поясе. Есть специалисты-сомнологи, но у нас нет таких в Костанае. Могло бы Министерство здравоохранения провести исследование, как это влияет? Мы видим, как влияет это на здоровье наших детей, но, к сожалению, наш акимат принял административное решение, и мы остались так же в не своем часовом поясе, что отрицательно сказывается и на здоровье детей, и влияет на женское репродуктивное здоровье", - сказала Колоскова на встрече вице-министра с представителями НПО.

Отвечая ей, Шоранов сообщил, что исследования на эту тему уже проводились."Конечно, мы можем еще раз провести там свое казахстанское исследование, но уже в мире проведен ряд крупных исследований о влиянии времени, часовых поясов на состояние здоровья в целом. И в Парламенте этот вопрос рассматривался неоднократно. Есть четкое мнение и есть другие исследования мировые, которые подтверждают, что никакого прямого воздействия на состояние здоровья смена часового пояса не имеет на сегодня. Есть большие страны, которые вообще живут по одному часовому поясу. Поэтому здесь вопрос очень сомнительный, и проводить дополнительные исследования, при том, что мы знаем, уже есть другие результаты исследований, на наш взгляд, было бы не совсем рационально и целесообразно", - ответил вице-министр.

Отметим, в 2020 году жители Костанайской области также просили изменить часовой пояс в регионе.