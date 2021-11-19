Комбинация вакцин одинакового типа возможна при ревакцинации от Covid-19, сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает Informburo.kz.

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Он рассказал, что для изучения вопроса по ревакцинации в министерстве создавали специальную комиссию. Эксперты изучали международный опыт по ревакцинации, проводили консультации с ведущими мировыми экспертами и пришли к единогласному мнению, что повторная прививка в любом виде даст положительный эффект.

"Поэтому допускается ревакцинация, как перекрёстной вакциной по выбору, либо той же, которая и была. За исключением тех, которые являются двухкомпонентными, а это "Спутник V", у неё первый и второй компонент – не идентичны. В первую очередь, с точки зрения планирования. Просто может оказаться так, что очень много останется второго компонента, который завтра никому не будет нужен, а закупать такие вакцины, наверное, будет не совсем эффективно и целесообразно. Но если кто-то вакцинировался "Спутник V" и решил ревакцинироваться также "Спутник V", то сейчас ещё идёт регистрация однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Исследования уже показали, что она достаточно эффективна как ревакцинация после "Спутника V", так и при ревакцинации другими вакцинами", – пояснил Марат Шоранов на встрече с представителями НПО.

В октябре Минздрав представил алгоритм ревакцинации, согласно которому введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ. При этом врачи рекомендовали перекрёстную иммунизацию вакцинами с разными методиками производства, из списка допущенных в республике.