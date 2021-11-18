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Где будут отключать свет в конце этой и начале следующей недели в Костанае?

18 ноября 2021, 22:17 |  ЖКХ

Отключения электроэнергии связаны с техническим обслуживанием подстанций. Адреса зданий, в которых 19-го, 22-го и 23 ноября в рабочее время отключат свет, сообщила служба IKomek на своей странице в Инстаграм.